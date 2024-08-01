Ahmet Aras: Belediyeler krize doğru sürükleniyor

Yayınlanma: 01.08.2024 - 12:42

Güncelleme: 01.08.2024 - 12:42

Kıyı Ege Belediyeler Birliği Encümeninin yeni yönetim sonrasındaki ikinci toplantısı 30 Temmuz Salı günü İzmir Selçuk’ta gerçekleştirildi. Ev sahipliğini Selçuk Belediye Başkanı ve Birlik Başkan Vekili Filiz Ceritoğlu Sengel’in üstlendiği toplantı Selçuk Kent Belleği toplantı salonunda yapıldı.

Encümen toplantısına Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu, Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, Birlik Genel Sekreteri Hurşit Akdemir ve Birlik Mali Hizmetler Müdürü İsmail Ay katıldı.

“GEREKLİ ADIMLARI ATACAĞIZ”

Toplantıda birliğin daha verimli çalışabilmesi için atılabilecek adımlar, belediyelerin finansman sorunları ve çözüm için yapılacaklar, belediyelerde eğitimlerin arttırılması, belediyelerin gelir ve gider düzenlemelerini sağlayabilmeleri için atılacak adımlar hakkında görüşler alındı.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanı ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras toplantı öncesinde yaptığı konuşmada ev sahipliğinden dolayı Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel’e teşekkürlerini iletirken, konuşmasında “Dün Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak önemli bir imza attık. Şiddete Karşı Tutum Belgesi sonrasında Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı’nı da imzalamak bizim için önemli bir adım. Attığımız imzalarda olduğu gibi eşitlikçi, demokratik, iletişim içinde olma anlayışımızı, birlik içerisinde de gerçekleştirerek birliğin daha güçlü ve etkin olmasını sağlamaya çalışacağız. Yaptığımız çalışmaları diğer birlikler ile de paylaşarak, birlikler arası iletişimi güçlendirmeyi ve uluslararası çalışmaları kazandırmayı hedefliyoruz. Hem birlik içi hem de diğer birliklerle yapacağımız çalışmalarla belediyelerimize önemli projeler kazandırmaya, katkılar sunmaya çalışmak öncelikli hedefimiz. Bunu sağlamak için de gerekli adımları atmaya hazırız” ifadelerini kullandı.

“SU KAYNAKLARIMIZDA BÜYÜK SORUNLAR YAŞIYORUZ”

Ahmet Aras, öncelikli konunun orman yangınları ve su sorunu olduğunu belirtirken “İki yıl önce Muğla’da ve Türkiye’nin bir çok ilinde büyük orman yangınları yaşandı. Muğla’da orman varlığımızın yüzde 8’ini kaybettik. Geçtiğimiz günlerde Selçuk’ta, Kuşadası’nda yangınlar oldu. Sıcaklıkların normalin üstünde olduğu bu günlerde herkesin bu konuda hassas davranması gerekiyor. Çevreye atılan çöpler, şişeler, yolda giderken atılan izmaritler, bilinçsiz yakılan ateşler yangınların baş sebeplerinden. Vatandaşlarımızın bu konuda hassas olmalarını rica ediyoruz. Özellikle son birkaç yıldır yaşanan yangınlarla çok fazla orman alanımızı kaybettik. Bu kayıplara bir de su ekleniyor. Yaşanan iklim krizi ve ekolojik değişimler nedeniyle su kaynaklarımızda büyük sorunlar yaşıyoruz. Ve bu sorun her geçen gün artıyor. Vatandaşlarımızın su kaynaklarını verimli kullanmaları, tasarruf konusuna dikkat etmeleri, geleceğimiz için önem arz ediyor. Bugünkü toplantımızda da başlıca konularımız belediyelerin ekonomisi, yangınlar ve su sorunu olacak. Bizler, belediyeler olarak neler yapabiliriz, bu konular karşısında nasıl farkındalıklar oluşturup, hangi tedbirleri uygulayabiliriz onları konuşacağız” dedi.

“BELEDİYELER, GİDERLER NEDENİYLE YÖNETİLEMEZ HALE GELDİ”

Aras konuşmasının sonunda “Belediyelerimizin gelirleri düşerken, giderleri de bir hayli arttı. İçinde bulunduğumuz ekonomik durum artık belediyeleri yönetilemez hale getirdi. Birlik olarak bu konuda neler yapabiliriz, hangi çalışmalarla bu durumu aşabiliriz konusunda görüştük. Birlik üyelerimizden de bu konuda görüşler alacağız. Vergi, SGK, şirket derken belediyeler de krize doğru sürüklenmeye başladı. Belediye gelirleri sabit kalırken, giderler sürekli artmakta ama bir yandan da vatandaş hizmet bekliyor. Bunu aşmak için neler yapabiliriz, ne gibi çalışmalar olacak önümüzdeki süreçte ilk adımları atacağız” diye konuştu.