Ahmet Davutoğlu, Kızılay'ın çadır skandalına dair konuştu: Meşru kılmasınlar

Yayınlanma: 27 Şubat 2023 - 10:22

Güncelleme: 27 Şubat 2023 - 10:42

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın 'Yeni Bir Sabah' programına konuk oldu. Deprem bölgesinden yeni gelen Davutoğlu, bölgede neler yaşandığına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhuriyet yazarı Murat Ağırel'in gündeme getirdiği Kızılay'ın çadır skandalına dair konuşan Davutoğlu, "Kızılay çadır satmaz, bunu meşru kılmasınlar. Elindeki tek bir çadır için maddi kaygı düşünemezsin" dedi.

"EN TEMEL SORUN ÇADIR VE KONTEYNER"

Büyük bir yıkım olduğuna dikkat çeken Ahmet Davutoğlu, bölgedeki sorunlara ilişki şöyle konuştu:

"Deprem bölgesindeki çadır ve konteyner en temel mesele. Bazı yerlerde hiç çadır yok, bazı yerlerde de AFAD çadır vermiş ama alt yapısı yok. Birçok yaşlı insanın döşeği yok."

"DEPREM GÜNÜ SİLAHLI KUVVETLERİN ALANA İNMESİ LAZIMDI"

Bölgedeki güvenlik sorununa da dikkat çeken Davutoğlu, "Alanda gördüğümüz en önemli eksiklerden biri de güvenlik. Deprem günü silahlı kuvvetlerin alana inmesi lazımdı. Depremin 3. günü Kahramanmaraş ve Adıyaman'daydım. Herkesin söylediği, '36 saat hiçbir güvenlik görevlisini görmedik' diyorlar" diye konuştu.

"SORUNLARIN NEDENİ CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ"

Depremde arama kurtarma çalışmalarındaki gecikmelere dair de konuşan Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, "AFAD'ın tüm bakanlıkların üzerinde bir yetkisi vardı. Ama şu an kurumların işleyişinde bir sıkıntı var. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi tüm kurumların işleyişini bozdu. Kurumsal bir sıkıntı var. İtfaiye müdürü yangın söndürmek için talimat beklemez" dedi.

"KIZILAY TEK BİR ÇADIR İÇİN MADDİ KAYGI DÜŞÜNEMEZ"

Alanda Kızılay'ı görmediğini de söyleyen Ahmet Davutoğlu, çadır skandalına dair ise şunları söyledi:

"Elinde çadır stoku varsa, bunu derhal alana sevk etmen lazım. Alanda hâlâ 'Çadır, çadır' diye sesler yükselirken, bu stoku satarsan; sen ticarethaneye dönüşürsün. Kızılay'ın ticarethaneya dönüşmesi tarihine, mantığına ve vicdanına aykırıdır. Kızılay çadır satmaz, bunu meşru kılmasınlar.Elindeki tek bir çadır için maddi kaygı düşünemezsin. Pınarbaşı'ndaki çadır kentte kadınlar 'Burada su yok, hijyen yok' diyor. Kızılay'ın görevi sadece çadır vermek de değil, hizmet de sunmak."

"CUMHURBAŞKANI'NI BEN DE ARADIM..."

"Cumhurbaşkanı ilk gün muhalif liderleri toplamalıydı" diyen ve depremin ardından bazı muhalefet liderleri gibi kendisinin de AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı aradığını söyleyen Davutoğlu, şöyle devam etti:

"Ben de aradım. Bugün herkesin her şeyi unutması gerekir. Ama bu liderlere sonra, hakarete küfre varan şeyler söylerseniz; nasıl milli birlik ve beraberlikten bahsedersiniz."