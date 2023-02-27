Çürüme! Kızılay’dan THK’ye...

27 Şubat 2023 Pazartesi

Kızılay’ın içini boşaltan iktidar, İsmailağa cemaatine izinsiz yardım toplama yetkisi verdi!

Cumhuriyet’ten Sefa Uyar’ın özel haberiydi. 150 yıllık kadim kurum Kızılay’ın doldurduğu alanı, bağnazlığın, yobazlığın tescilli yapısı tarikat ve cemaatlere teslim ediyorlar! Bir zihniyet işgalidir yaşadığımız...

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Hatırlayın; ormanlarımız cayır cayır yanarken Cumhuriyet’in mirası Türk Hava Kurumu’nun (THK) uçaklarını yatırmıştı AKP... THK’nin içini boşaltıp yangın söndürme işini özelleştirmişlerdi! Şimdi de depremde evi yıkılan yurttaşa çadır göndermek yerine AHBAP’a çadır satmışlar!

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Çağdaş sivil toplum örgütlerinin, CHP’li belediyelerin yardım toplamasını yasaklayan AKP, tarikatlara devlet ayrıcalığı ile izinsiz para toplama yetkisi verdi... Saray, afet zamanları, vatandaşın derdini çözecek yardım toplama işini de özelleştiriyor. Yandaş tarikatlara, holdingleşen gerici yapılanmalara para toplama alanı açıyor.

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Gazetemizin yazarı Murat Ağırel son depremde AHBAP’ın çadır ihtiyacı için Kızılay’a 46 milyon TL ödediğini ortaya çıkardı. Enkaz altında insanlar can çekişirken Kızılay çadır satıyormuş! Oysa Kızılay, çadırları ücretsiz olarak AFAD’a teslim etmeli ve barınma ihtiyacı hızla karşılanmalıydı! Yurttaş AFAD’dan çadır beklerken, Kızılay, çadırları, AHBAP’a ve bölgeye yardım göndermek isteyen kişi ve kurumlara satıyordu!

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Yazarımız Miyase İlknur’un bugün, yine gündem yaratacak haberinde ise çürümenin bir başka boyutu var. Kızılay’ın elindeki çadır stoku İdlib’de eritilmiş! 200 bin çadır Suriye’deki göç için kullanılmış. Depolarda ne çadır ne yiyecek kalmış...

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Kızılay’ı yağma Hasan’ın böreği gibi yağmaladılar. Yurttaşın, yardımseverlerin evini, mirasını, parasını, çocukların kumbarasını bağışladığı milyar dolarlık kurumun üzerine kâbus gibi çöktüler. Kızılay, besleme merkezi oldu! AFAD ve Kızılay arasındaki koordinasyon eksikliği de çadır ve gıda stoklarının yetersiz kalmasına neden oldu!

Ölümcül hatalar... Depremin vurduğu insanları bu beceriksiz ve yağmacı zihniyet de yıktı...

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Halkın, siyaset ve basın camiasının konuşup tartıştığı neredeyse tüm haberlerin kaynağıdır Cumhuriyet. Çürümeyi, yozlaşmayı, kötü yönetimi belgeli haberlerimiz ile aktarıyoruz. Türkiye’nin en iyi araştırmacı gazeteci kadrosu ile dünya çapında habercilik yapıyoruz. Usta yorumcularımız haberlerin arkasına bakıyor, uyarıyor, yol gösteriyor...

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Ekrem İmamoğlu Hatay’a gidip enkaza dönmüş onlarca bina arasında ayakta kalan tek binayı inceledi. İBB Genel Sekreter Yardımcısı, şehir plancısı Dr. Buğra Gökce, o binadaki güçlendirme teknolojisini günlerdir anlatıyor. İstanbul için en hızlı ve ucuz korunma modeli olarak uygulayacaklarını söylüyor.

Bina mezarlığında yıkılmayan o yapıyı ve teknolojisini de kamuoyu, Barış Terkoğlu’nun kaleminden, Cumhuriyet’ten öğrendi.

VE SANSÜR, YASAK, BASKI, KÜFÜR, SOPA, ÇEKİÇ...

Depremde vahim beceriksizlik sergileyen iktidar, gerçekleri haber yapanların üzerine gidiyor. TELE1’e, Halk TV’ye, FOX TV’ye ceza yağdı. TELE1 üç gün süre ile kapatıldı! Kapatılmaya karşı çıkan RTÜK üyesi İlhan Taşcı’nın muhalefet şerhinin mahkemeye gönderilmediğini Barış Pehlivan’ın özel haberi ile aktardık!

(24 ŞUBAT 2023)

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Halk TV muhabirine çekiçle saldırmak istediler. Gazeteciliği koruduk! Manşetimiz “Kürsüde tehdit sokakta çekiç” oldu. Çünkü biliyoruz, Saray depremde neden olduğu zafiyeti olaylara ayna tutan gazeteci, siyasetçi ve yurttaşı hedef alarak örtmeye çalışıyor.

(24 ŞUBAT 2023)

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Cumhur İttifakı en zor zamanda bile kutuplaşmadan çıkar sağlamanın peşinde! Hatalarını kabullenmek yerine tehdit savurup “Not alıyoruz” diyen iktidarı eleştirdiğimiz gazetemiz, paylaşım rekoru kırdı...

“Millet de sizi not etti” dedik...

(22 ŞUBAT 2023)

SEÇİM: BİLİMLE ÖLÜMÜN TERCİHİ...

Kâbus dolu günler ve gündem içinde Türkiye seçime gidiyor. Cumhuriyet tarihinin en önemli seçimine...

İktidar, beslemelerin ağzından kamuoyunu yoklayıp geri adım attı... Seçimi ertelemek yerine anayasaya uymak zorunda kalacaklar.

Büyük bir travma ile sandık başına gideceğiz. Bilimle ölümün tercihini yapacağız...

Prof. Dr. Naci Görür “İnşaatları durdurun” diyor. Artçı depremler sürerken beton dökülmez! Ancak iktidar seçim öncesi anahtar vermenin telaşında...

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6’lı masa bu hafta toplanacak. Seçimi kaybettirecek tek bir hata, on yıllarca boyunlarında asılı kalacak. Ya memleketi fay hattından çıkaracaklar ya da bu seçimde hepimiz enkaz altında kalacağız…