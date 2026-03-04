Ahmet Davutoğlu'ndan 'Mossad' ve 'terör' açıklaması: 'İsrail çözüm sürecine karşı harekette bulunabilir'

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İran ile ABD-İsrail savaşı hakkında açıklamalarda bulundu.

Davutoğlu, savaşın İran'da durmayacağını ifade etti. "Normalde ABD bize haber vermeliydi, vermedi; ama füze atılsa, nükleer silah kullanılsa ben etkileneceğim. Türkiye de, İran'a ABD-İsrail saldırısında bir sürprize uyandı. Üsleri kullanmak için, İran'a tavır için Türkiye'ye de baskı gelebilir" şeklinde konuştu.

"İSRAİL SÜRECE KARŞI HAREKETTE BULUNABİLİR"

T24'ün sorularını yanıtlayan Davutoğlu, Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu ortak raporu için TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a "Ramazanı bekleme, bitir bu işi" sözleri ile seslendi.

Süreç için yasal düzenlemelerin hemen çıkması gerektiğini söyleyen Davutoğlu, "Kürt meselesinin çözülmesi lazım. Bakın o kadar üzülüyorum ki. Doğru başlayan bir süreç. Sonucunda bir rapor çıktı, hiçbir derinliği yok. Bu metin için mi altı ay beklendi? Suriye’de güzel bir anlaşma oldu, ilerleyin ve bitirin. Ben 2013’ten biliyorum. İyi giden bir süreç Suriye’deki karışıklık nedeniyle bozuldu. Ben bir şeyi hesaplarken karşı tarafın kimliği üzerinden düşünürüm" dedi.

Davutoğlu, sürece karşı İsrail'in harekette bulunabileceğini ifade etti:

"Ne yapar İsrail? Bölgede oynayabilecekleri en bereketli kart Kürt kartı. İsrail ne yapabilir? Buradaki çözüm sürecine karşı harekette bulunulabilir. Terör olayı bu süreci bitirir. Bunu Mossad (İsrail istihbarat servisi) yapar, hiçbir şey yokmuş gibi davranır. Yasal düzenlemeler geciktikçe gündem değişiyor, şimdi gündem savaşın nereye gideceği."

"CUMHURBAŞKANI'NI SAVUNURUM"

İran dini lideri Hamaney'in öldürülmesine ilişkin de konuşan Davutoğlu, "Kara harekâtı olmadan İran'da rejim değişmez, ABD ordusu o derinlikte kaybolur. Kara harekâtı olursa İran'da iç savaş başlar, her yeri sarsar. Hamaney öldürüldüğünde ABD rejim değişikliği konseptini yok etti. Sayın Erdoğan'a bir suikast olsun, kanımın son damlasına kadar Sayın Cumhurbaşkanı'nı savunurum. Dini lideri öldürürseniz, hangi İranlı sokağa çıkıp da 'Rejim değişikliği istiyorum' diyebilir, onu boğarlar" dedi.