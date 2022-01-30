Ahmet Davutoğlu: Suça ortak olmayın

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, görevden alınmalar üzerine açıklama yaptı. Davutoğlu, "suça ortak olmayın" dedi.

cumhuriyet.com.tr
30 Ocak 2022 Pazar, 08:22
Ahmet Davutoğlu: Suça ortak olmayın
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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün ve TÜİK Başkanı Sait Dinçer’in Resmi Gazete'de yayımlanan kararla görevlerinden alınmasının ardından art arda açıklamalar yapıldı.

Twitter hesabından görevden almaları değerlendiren Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "suça ortak olmayın" çarğsında bulundu.

Davutoğlu, "Resmi Gazete hayat dersi veriyor herkese. Adaletin özü vicdani cevher, istatistiğin özü matematiksel gerçekliktir. Vicdandan ve gerçeklikten kopanları, robotlaşan bakanlar ve bürokratlar kurtaramaz. Suça ortak olmayın" dedi. 


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