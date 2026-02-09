Ahmet Türk'ten Bahçeli'nin 'Öcalan umuda, Ahmetler makama' sözlerine açıklama

Yerine kayyım atanan Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Ahmet Türk, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup toplantısındaki tartışmalara neden olan çıkışıyla ilgili açıklama yaptı.

''PRATİKTE ATILMIŞ HİÇBİR ADIM YOK'

Türk, Devlet Bahçeli'nin geçtiğimiz haftadaki grup toplantısında, "Anadolu huzura, Öcalan umuda, Ahmetler makama ve Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir" sözlerine ilişkin "Değerli ve önemli buluyoruz. Ama pratikte atılmış hiçbir adım yok" dedi.

''HUKUKİ DÜZENLEMELERİN ORTAYA ÇIKMASI GEREKİYOR''

Yeni Yaşam'ın sorularını yanıtlayan Türk açıklamasında şunları söyledi:

"Sayın Bahçeli’nin açıklamalarını değerli ve önemli buluyoruz. Ama pratikte atılmış hiçbir adım yok. Batı cephesinde hiçbir değişiklik yok! Bu nedenle toplumda gittikçe artan bir güvensizliğin oluştuğunu görüyoruz. Halkın kafasında ‘Bizi oyalayarak bu süreci bu şekilde bitirmeye çalışan bir zihniyet’ olgusu ve tedirginlik var. Sayın Öcalan’ın başlattığı bu süreci Kürt halkı gerçekten sabırla ve dikkatle izliyor. Anlaşılıyor ki Türkiye, Suriye’deki gelişmelerden dolayı bu süreci ötelemeye, ertelemeye çalışan bir yaklaşım gösterdi. Şimdi Rojava’da bazı konularda uzlaşmalar oldu. Bundan sonra elbette ki bu sürecin hızlanması için, Şubat ve Mart sonuna kadar yasal düzenlemelerin, hukuki düzenlemelerin ortaya çıkması gerekiyor."