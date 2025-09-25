Aile Bakanlığı’nın Sayıştay raporu: ‘Yaşlı hizmetlerine 385 milyonluk fon aktarılmadı’

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 2024 yılı Sayıştay raporunda çok sayıda usulsüzlük yer aldı. Rapora göre; bakanlığa bağlı kuruluşlarda bakım personeli olarak işe alınan ancak sekreterlik, berberlik, evrakçılık, aşçılık, şoförlük gibi işler yapan personele; yaşlı, engelli ve çocuklara yönelik bakım hizmeti sunan kişilere ödenmesi gereken iş primi verildi. Bakanlıkta fiilen görev yapmayan bazı il müdür yardımcısı, psikolog ve sosyal çalışmacı olarak görev yapan personele de ek ödeme yapıldı.

TEŞVİKLER YATIRILMADI

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğüne çeşitli projeler için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu’ndan 2021 yılından bu yana ödenmesi gereken 644 milyon 277 bin 954 TL’lik payın yalnızca 258 milyon 923 bin 724 TL’si verildi. Yani müdürlüğe aktarılması gereken 385 milyon 354 bin 229 TL henüz aktarılmadı. Ayrıca yine rapora göre; 2024 yılında sosyal yardım alan ve çalışabilir durumda olduğu bildirilen 607 bin kişiden yalnızca 137 bin 820’si İŞKUR sistemine kaydedildi. İŞKUR tarafından teklif edilen işi haklı bir sebep olmaksızın üçüncü kez reddettiği için sosyal yardımı kesilen kişi sayısı ise 103’te kaldı.