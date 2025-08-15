Aile Dayanışma Ağı Saraçhane'de üçüncü kez buluştu: 'Artık adalet konuşsun istiyoruz!'

19 Mart operasyonları mağdurları tarafından kurulan Aile Dayanışma Ağı (ADA), üçüncü kez Saraçhane Parkı’nda buluştu.

Buluşmaya, 23 Mart'tan beri tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun eşi ve sivil toplum gönüllüsü Dr. Dilek Kaya İmamoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, İBB Başkanvekili Nuri Aslan, tutuklu Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe’nin eşi Gözde Bahçetepe, tutuklu İBB çalışanı Çağlar Türkmen’in eşi Huri Türkmen, Saraçhane’de protestolarında tutuklanan üniversite öğrencilerinden Irmak Uyan ile tutuklu aileleri ve yurttaşlar katıldı.

Dr. Dilek Kaya İmamoğlu "Bu zulüm son bulsun, hak ihlallerine son verilsin, bir an önce adalete dönelim" çağrısı yaptı.

İmamoğlu görüşlerini şöyle dile getirdi:

“DEMORKASİYE VE HUKUKA AĞIR DARBELER VURULUYOR”

"Maalesef bu sabah, yine bir şafak operasyonuyla, onlarca kişinin evlerine baskınlar yapıldı. İnsanlar gözaltına alındı. Her geçen gün yeni bir haksızlık, hukuksuzluk, adaletsizlikle karşı karşıya kalıyoruz. Demorkasiye ve hukuka ağır darbeler vuruluyor. Bu ülkenin vatandaşları umutsuzluğa, korkuya ve karamsarlığa sürüklenmeye çalışılıyor. Ama biz korkmuyoruz ve yılmıyoruz. Tüm bu haksızlıkların karşısında tutukluların aileleri ve adalet talep edenler olarak bizler yan yana, omuz omuza durmaya devam ediyoruz. Üç haftadır da burada, adaletin ve vicdanın sesi olmak için bir araya geliyoruz. Dayanışmamıza güç veren, varlığıyla umudumuzu büyüten herkese tekrar yürekten teşekkür ediyorum. Elbette bu buluşmalar, yalnızca adalet arayışının değil, aynı zamanda ortak vicdanımızın, toplumsal belleğimizin ve insana olan inancımızın sesi oldu.

“YETKİLİ TÜM KURUMLARI GEREKLİ TÜM ADIMLARI ATMAYA DAVET EDİYORUZ”

Şunu özellikle vurgulamak isterim: yaşadığımız bu süreç ne kadar siyasi bir süreç olsa da; Aile Dayanışma Ağı, insani ihtiyaçtan doğan, siyaset üstü bir yapılanmadır. Bu ihtiyaç; hak, hukuk ve adalet ihtiyacıdır. Bizim duruşumuz, adaletsizliğe, eşitsizliğe ve haksızlığa karşıdır. Aile Dayanışma Ağı’nı yalnızca haksızlığa uğrayan bireyler ve aileler için değil; adalet ve demokrasi talep eden herkes için kurduk. Birbirimizi duymak, görmek ve yalnız olmadığımızı hissettmek için kurduk. Dayanışmanın iyileştirici gücüyle, yalnızca kendimizi değil, tüm toplumu iyileştirmek için yola çıktık. Bugün, adil ve tutuksuz yargılama hakkının yok sayılması yalnızca hukuk sisteminde değil, toplumun kalbinde de derin yaralar açmaktadır. Bu durum, milletimizin adalete olan güvenini her geçen gün biraz daha zedelemektedir.

Aile Dayanışma Ağı olarak, 30 Ekim’de başlayan ve bugüne kadar devam eden bu operasyon ve yargı sürecinin hakkımız olan tutuksuz yargılamaya dönüştürülmesini aileler olarak talep ediyoruz. Dün CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’in yaptığı açıklama, sürecin nasıl yürütüldüğünü net biçimde ortaya koyan tarihi bir açıklamadır. Bu açıklamalar ışığında, yetkili tüm kurumları gerekli adımları atmaya davet ediyoruz. Bugün yapılan şafak operasyonlarının ardından tekrar etmek istiyorum. Yetkili tüm kurumları gerekli tüm adımları atmaya davet ediyoruz.

“BİZİM TALEBİMİZ ADALETİN HERKES İÇİN EŞİT İŞLEMESİDİR”

Yalnızca içeridekilerin değil; onların yolunu gözleyen annelerin, babaların, evlatların ve eşlerin de hayatından çok kıymetli zamanlar, kıymeyli zamanlarımız çalınıyor. Tutuklu hastalar gereken bakımı alamıyor. Aile avukatımız Mehmet Pehlivan savunma görevini yerine getirdiği için tutuklandı. Ailesinden ve avukatlarından uzaktaki cezaevlerine nakledilen tutuklular var. Lehimizde karar veren, istedikleri kararın altına imza atmayan tüm hakimlerin görev yeri değiştiriliyor. Savunma hakkımız elimizden alınıyor. Geç gelen adalet, maalesef adalet olmayacaktır. Kimsenin daha fazla mağdur olmasına neden olmadan, adaletin bir an önce tecelli etmesini istiyoruz. Artık adalet konuşsun istiyoruz! Bu zulüm son bulsun, hak ihlallerine son verilsin, bir an önce adalete dönelim. Türkiye Cumhuriyeti devleti bir hukuk devletidir. Bir an önce bu sözün altını doldurmak, en temel değerimize sahip çıkmak, hukuka dönmek zorundayız! Bu milletin vatansever bireyleri, haksız yere sevdiklerinden ayrı kalan aileler olarak talebimiz budur. Hukuka bir an önce dönelim. Ne sevdiklerimiz ne de bizler yargılanmaktan kaçmıyor, çekinmiyoruz. Bizim talebimiz yargılanmamak değil tutuksuz yargılamadır! Bizim talebimiz adaletin herkes için eşit işlemesidir.

“HER GÜN YENİ BİR ACIYLA UYANIYORUZ”

Ne yazık ki, Cumhuriyetimize, demokrasimize ve insanın özündeki iyiliğe olan inancımızı korumaya çalışsak da; sahte diplomalar, dava borsaları, yargı içindeki klikleşmeler, neredeyse her gün karşılaştığımız sıradan haberler hâline geldi. Yaşananlar normalleştirilmeye çalışılıyor. Oysa normal şartlarda, demokratik bir ülkede istifalara yol açacak skandallar, hiçbir şey olmamış gibi geçiştiriliyor. Biz bu durumu kabullenmeyeceğiz, bu yozlaşmayı normalleştirmeyeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti her türlü eşitsizliğin ve adaletsizliğin kanıksandığı bir ülke olmadı, olmayacak. Bir yandan Türkiye Cumhuriyeti’nin kurumları, yapıları, sistemleri içeriden çürütülürken diğer yandan ormanlarımız yanıyor; canlarımızı, doğal kaynaklarımızı kaybediyoruz, göz göre göre kaybetmeye devam ediyoruz. Milletin cebindeki yangın ise yıllardır söndürülemiyor. Kadın cinayetleri durdurulamıyor, toplumsal cinsiyet eşitliğinde yerimizde sayıyoruz. Her gün yeni bir acıyla uyanıyoruz.

“ÜLKEMİZDE MAALESEF ADALET SUSKUN”

Tüm bunların kökünde eşitlik, liyakat ve hesap verebilirlik ilkelerinin zedelenmesi var. Adil bir toplumun temeli olan değerler, erozyona uğramış durumda. Bu durumun artık sürdürülebilirliği kalmadı. Ama tüm bu olumsuzluklara rağmen umudumuz çok yüksek. Tabloyu tam tersine çevirmek gençlerin, kadınların, emekçilerin, yurttaşlarımızın, yani bu toprakları seven hepimizin elinde. İşte bu yüzden, biz bu ağı kurduk. Dayanışmanın gücüyle yaraları sarmak, adaleti savunmak, umudu büyütmek için her hafta burada toplanıyoruz. Burada bulunan herkesin mücadelesi, ülkemizin daha mutlu yarınları için bir ışıktır. Bu ışık; inatla, sevgiyle ve sabırla büyüyor ve büyümeye devam edecek. Aile Dayanışma Ağı’nın kapısı, - özellikle belirtmek istiyorum- hak, hukuk, adalet mücadelesine destek vermek isteyen herkese açıktır. Bizim burada yerimiz, yalnızca adalet isteyenlere değil; adalet isteyenlerin yanında durmak isteyen herkese de var. Ve biliyorum ki; her hafta bu meydanda, daha büyük bir kalabalıkla, daha gür bir sesle bir araya geleceğiz. Hep birlikte burada haykıracağız. Çünkü biz, birlikte iyileşmenin, birlikte değişmenin mümkün olduğuna tüm kalbimizle inanıyoruz. Ülkemizde maalesef adalet suskun… Gelin bu sessizliği buradan başlayarak hep birlikte bozalım"

"SAĞLIĞI İYİ OLMAYAN TUTUKLULAR SAĞLIK HİZMETLERİNİ EVLERİNDE ALMALI"

Basın açıklamasının ardından sırasıyla; tutuklu Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe’nin eşi Gözde Bahçetepe, tutuklu İBB çalışanı Çağlar Türkmen’in eşi Huri Türkmen, Saraçhane’de protestolarında tutuklanan üniversite öğrencilerinden Irmak Uyan yaşadıkları hukuksuzlukları kamuoyu ile paylaştı.

Yaşananlara rağmen adalete olan inançlarını korumaya çalıştıklarını kaydeden Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe’nin eşi Gözde Bahçetepe, “Biliyoruz ki adalet, hukuk, bir toplumun birlik, bütünlük ve dirliğinin temelidir. Toplumun ve her bir ferdin hava gibi, su gibi temel ihtiyacıdır. Bunu bizden daha iyi bilerek sahip çıkan devlet ve hukuk adamlarına olan inancımızın sarsılmaması için biz bir aradayız ve bir arada kalmaya da devam edeceğiz. Yargılamanın adalete uygun olarak yapılmasını talep ediyor ve bekliyoruz. Bu arada tutuksuz yargılanmanın öncelikle sağlığı iyi olmayan tutuklular için mahkeme sonuçlanana kadar sağlık hizmetlerini, ailelerinin yanında evlerinde almalarının sağlanması da hepimizin temel önceliğidir” dedi.

“ABİNE VE SANA HER ZAMAN İYİ BİR BABA OLACAĞIMDAN HİÇ ŞÜPHEN OLMASIN”

26 Nisan sabahı düzenlenen şafak operasyonuyla gözaltına alındıktan sonra tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun koruma ekibinden Çağlar Türkmen’in eşi Huri Türkmen, eşinin yalnızca görevini yapmasının suç sayıldığını söyledi.

2 yaşındaki kızlarının doğum günü nedeniyle eşinin cezaevinden yazdığı mektubu paylaşan Huri Türkmen, satırları okurken hem kendisini hem de parkta bulunanları duygulandırdı.

Mektupta Çağlar Türkmen kızına şu satırları yazdı: “Meleğim, ikinci yaş gününde yanında olamamanın burukluğu var içinde. Abine ve sana her zaman iyi bir baba olacağımdan hiç şüphen olmasın. Bugün yanında olamadım. Ama adalet yerini bulduğunda yanınıza geldiğimde senin için elimden gelenin en iyisini yapacağıma söz veriyorum. İyi ki doğdun kızım. İlk aşkın baban…”

"13 ARKADAŞIMIZ HALA CEZAEVİNDE"

Gözaltı ve ardından tutuklulukla sonuçlanan süreçte yaşadığı hukuk ve insan hakları ihlallerini anlatan İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi birinci sınıf öğrencisi Irmak Uyan, “Vize sınavlarıma giremedim, eğitimimden geri kaldım. İşlemediğim ve cezası bir gün dahi olmayan bir suçtan dolayı 19 yaşında cezaevine girdim. Şu an aranızdayım ancak hâlâ içeride 13 arkadaşımız var: Emircan Yılmaz, Ata Bulut Bostan, Irmak Gülbaz, Civan Ozan Erkorkmaz, Ali Yıldırım, Göksü Kökoğlu, Büşra Ürgen, Ahmet Fatih Demir, Hatice Kübra Üstün, Ahmet Yılmaz, Ahmet Bulut, Zeynep Yıldırım ve Abdurrahman Şanda. Onlar haksız yere günlerdir cezaevinde. Bizler, onlarsız mücadelede her zaman eksiğiz. Hep birlikte özgürlüğe kavuşacağımız günlerin yakın olduğuna inanıyor, sizleri 3 Ekim’de Çağlayan Adliyesi’nde görülecek ikinci duruşmamıza davet ediyorum” dedi.