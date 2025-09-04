Aile hekimleri konteynerde, sağlık sistemi krizde

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin üzerinden 31 ay geçmesine rağmen 265 aile hekimi hâlâ konteynerlerde hizmet veriyor. Depremden bugüne dek Hatay’da yalnızca 4 ASM yeniden yapıldı. Bunların ikisi yardımseverler, ikisi ise Dünya Sağlık Örgütü tarafından sağlandı. Bölgedeki ASM’lerde kriz sürerken Sağlık Bakanlığı, fiziki yetersizlikleri gerekçe göstererek aile sağlığı merkezlerinin gruplarını düşürdü.

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Dr. Gökhan Erdoğan, deprem felaketinden en çok etkilenen illerden Hatay’da aile hekimlerinin Sağlık Bakanlığı tarafından cezalandırıldığını belirtti. Erdoğan, aile sağlığı merkezlerinin (ASM) fiziki koşullarının yetersizliği gerekçe gösterilerek gruplarının düşürüldüğünü açıkladı. Teknik donanıma göre A, B, C ve D gruplarına ayrılan ASM’lerin grubu düşürüldüğü zaman ASM’lerin gider ödemelerinde kesinti meydana geliyor. Böylelikle ASM personel sayısı düşürülmek zorunda kalınıyor.

Hatay’da 201 ASM ve 550 aile hekimliği birimi bulunduğunu anımsatan Erdoğan, “Depremin üzerinden neredeyse 3 yıl geçti. Buna rağmen 265 aile hekimi halen kendi binaları dışında konteynerlerde sağlık hizmeti sunmaya çalışıyor. Oysa mevzuata göre yıkım kararıyla boşaltılan ASM’lere yeni bina tahsis etmek İl Sağlık Müdürlüğü’nün sorumluluğundadır” dedi.

‘BAKANLIK SORUMLULUKLARINI YERİNE GETİRMİYOR’

Erdoğan, aile hekimlerinin ısı yalıtımı olmayan, hasta bekleme alanı dahi bulunmayan konteynerlerde özveriyle hizmet vermeye devam ettiğini vurgulayarak şunları söyledi:

“Sağlık Bakanlığı’nın görevi, bu hizmetin devamı için ASM binalarını tahsis etmek iken tam tersine fiziki koşulları yetersiz olan ASM’lerin gruplarını düşürmektedir. Bu karar, temizlik personeli ve ek sağlık çalışanlarının işsiz kalmasına yol açacak. Zaten zor şartlarda çalışan hekimlerin iş yükü daha da artacaktır.”

‘HATAY’DA SADECE 4 ASM YAPILDI’

Depremden bugüne kadar yalnızca 4 ASM’nin yeniden yapıldığını, bunların ikisinin yardımseverler, ikisinin ise Dünya Sağlık Örgütü tarafından sağlandığını aktaran Erdoğan, “Bakanlık tarafından tek bir ASM yapılmadı. Depremin üzerinden 31 ay geçti. Peki, aile sağlığı merkezleri ne zaman yapılacak?” diye sordu.

‘CEZALANDIRMAYIN, TEŞEKKÜR EDİN’

Erdoğan, Sağlık Bakanlığı’na şu sözlerle seslendi:

“Bu bölgede görev yapan aile hekimleri asli kadrolarına, yani ilçe sağlık müdürlüklerine veya hastanelere geçerse, birinci basamak sağlık hizmetlerini nasıl sağlamayı düşünüyorsunuz? Denetim yapmak yerine teşekkür etmeye ve eksikleri gidermeye gelmelisiniz. Çalışanların motivasyonunu bozmak dışında bir şey başaramazsınız.”

Son olarak Erdoğan, “Hatay’da hiçbir şey normale dönmemişken ASM’lerin normale dönmesini beklemeyin. Eğer dönsün istiyorsanız, önce mevzuata uygun ve halkın nitelikli sağlık hizmeti alabileceği binaları yapın. Meslektaşlarımız zor koşullarda hizmet veriyorsa, bunun karşılığında ödül istemiyorlar. Yeter ki cezalandırmayın, şartlarını daha da ağırlaştırmayın” dedi.