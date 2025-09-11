Aile sağlığı merkezi yangınla mücadele etti, müdürlük denetime geldi: ‘Cari ödemelerle çözün’

İstanbul Bahçelievler’de 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi’nde (ASM) 20 Ağustos’ta elektrik kontağından çıkan yangının ardından iddialara göre ilçe sağlık müdürlüğü ekip göndererek mesai denetimi yaptı ve hekimlere neden hizmet verilmediğini sordu.

Hekimler, ASM içinde yoğun is, duman ve kurum olduğunu, bu nedenle temizlik çalışmaları yürüttüklerini belirtti. Bir hafta sonra ASM çalışanları, hem müdürlükten hem de Bahçelievler Belediyesi’nden destek talebinde bulundu. Ancak bakanlık tarafından ‘Cari ödemelerinizle çözün’ yanıtı geldi.

Ardından İlçe sağlık müdürlüğünden olağandışı denetim ekibi gelerek ASM’nin 10 gün içinde boya-badana yapılması gerektiğine ilişkin tutanak tuttu.

‘YALNIZ BIRAKILDIK’

Cumhuriyet’e konuşan Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Ahmet Mehlepçi, doğal afetler, deprem ve yangın gibi durumlarda çalışanların, müdürlük veya bakanlıktan kendilerine karşı daha hassas olmasını beklediklerini belirterek “‘Geçmiş olsun nasıl yardımcı olalım?’ demek yerine yangından iki gün sonra ASM içinde is, kurum ve duman kokusu bile gitmemişken ‘ASM neden kapalı’ sorusu ile karşılaşıyorlar” dedi.

Cari giderleri aile sağlığı merkezini işletebilmek için kullandıklarını ancak bu cari giderlerin çoğunun da yeterli olmadığını ifade eden Mehlepçi, “Sağlık Bakanlığı’nın yangın sonrası tutumu burada önemli. ‘Beni ilgilendirmez’, ‘Sigorta yaptırsaydınız’, “Bu sizin sorununuz” tarzında ifadelerle yalnız bırakıldık. Bizlerin zaten düşük olan motivasyonunu iyice yerin dibine çeken bir durum bu” diye konuştu. Sağlık Bakanlığı’nın yanı sıra ilçe belediyelerinin de kendilerine destek olmadığını öne süren Mehlepçi, “Her yere her şekilde reklam için dünya kadar para harcarlarken kamu hizmeti yapan aile sağlığı merkezindeki bu arkadaşlarımıza karşı onların da duyarsız olduğunu görüyoruz” ifadelerini kullandı.