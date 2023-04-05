Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı açıkladı: Kimliği tespit edilmeyen 34 çocuk bulunuyor

Yayınlanma: 05 Nisan 2023 - 18:01

Güncelleme: 05 Nisan 2023 - 18:04

Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altından çıkarılan ve refakatçisi olmayan çocuklarla ilgili yeni bir açıklama geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 1915 çocuğun kayıt altına alındığını ve kimliği tespit edilemeyen 34 çocuğun bulunduğunu duyurdu.

"1776 ÇOCUK AİLESİNE TESLİM EDİLDİ"

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"Enkaz altından çıkarılmış refakatçisi olmayan 1915 çocuğumuz kayıt altına alınmıştır. Başvurucuların kimlik kontrolü ve doğrulaması sonrasında 1776 çocuk ailesine teslim edilmiştir. 53 çocuğumuzun hastanelerde devam eden tedavi süreci yakından takip edilmektedir. Tedavisi tamamlanan 79 çocuğumuz ise bakanlığımız tarafından kuruluş bakımına alınmıştır. Çocuk bakım kuruluşlarında olup kimliği henüz bilinmeyen 34 çocuğumuz bulunmaktadır. Kayıtlarımızda olan 7 çocuğumuz hastanede tedavisi devam ederken vefat etmiştir. Ayrıca Aile Bilgi Sistemi Afet Yönetim Çocuk Modülüne yapılan ihbarlar üzerinde yapılan çalışmalar neticesinde 472 çocuğumuzun vefat ettiği tespit edilmiştir."