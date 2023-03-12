Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan depremzede çocuklara ilişkin açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen 1673 çocuğun başvurucuların kimlik kontrolü ve doğrulaması sonrasında ailesine teslim edildiğini, 89 çocuğun tedavisinin ardından kuruluş bakımına alındığını, 153 çocuğun ise tedavisinin sürdüğünü bildirdi.

AA
Yayınlanma: 12 Mart 2023 - 18:40
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan depremzede çocuklara ilişkin açıklama
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, enkaz altından çıkarılmış, refakatçisi olmayan 1915 çocuğun kayıt altına alındığı belirtildi.

Başvurucuların kimlik kontrolü ve doğrulaması sonrasında 1673 çocuğun ailesine teslim edildiği vurgulanan açıklamada, "89 çocuğumuz tedavisinin ardından Bakanlığımız tarafından kuruluş bakımına alınmıştır. 153 çocuğumuzun ise hastanelerde devam eden tedavi süreci yakından takip edilmektedir" bilgisi verildi.

Çocuk bakım kuruluşlarında kimliği henüz bilinmeyen 45 çocuğun olduğu ifade edilen açıklamada, Aile Bilgi Sistemi Afet Yönetim Çocuk Modülü'ne yapılan ihbarlar sonucu 352 çocuğun vefat ettiğinin belirlendiği kaydedildi


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