Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na 3 bin yeni personel alınacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçe görüşmeleri öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

3 bin yeni alım olacağını söyleyen Bakan Göktaş, "Hizmetlerimizin kalitesini artırmak amacıyla 3 bin yeni alımımız olacak. Bugün de bu müjdeyi tüm kamuoyuyla paylaşmak istiyorum" dedi.

"16 HAFTADAN 24 HAFTAYA YÜKSELTMEYE..."

Doğum izninin artırılması ve babalık izniyle ilgili de konuşan Göktaş şunları aktardı:

"16 haftadan 24 haftaya yükseltmeye yönelik bir çalışmamız gündemde. Bu konuda geçtiğimiz hafta grubumuzla da istişare ettik. İnşallah Meclis'in çalışmasına bağlı olarak 2026'ının ilk başında olmasını ümit ediyoruz."