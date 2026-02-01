Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Narin Güran cinayeti davasına müdahil oluyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolduğu izlenimi verilen ve 19 gün sonra cesedi dere yatağında bulunan Narin Güran'a (8) ilişkin davaya, bakanlık olarak müdahil olunacağını açıkladı.

"BAKANLIK OLARAK DAVAYA MÜDAHİL OLACAĞIZ"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Narin Güran soruşturmasına ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Narin'in kaybolduğu haberi alınır alınmaz devlet tüm kurumlarıyla seferber oldu. Cumhurbaşkanımız da bizzat konunun takipçisi. Bakanlık olarak olaydan etkilenen çocuklar için sürecin en başından itibaren psikososyal destek hizmeti sağlıyoruz. Evlatlarımızın fiziksel ve psikolojik iyilik hallerini sağlamak, onların güvenli bir şekilde büyümelerini sağlamak en hassas olduğumuz konudur.

Bakanlık olarak davaya müdahil olacağız. Hukuki süreci sonuna kadar takip edip Narin'i hayattan koparan kişi veya kişilerin en ağır cezayı almaları için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Bunun yanı sıra olayın yaşandığı mahallede psikososyal destek çalışmalarını da sürdürüyoruz."