Depremzede çocuktan Kılıçdaroğlu'na: Kemal Abi, seninle fotoğraf çektirelim de havamız olsun

Yayınlanma: 12 Mart 2023 - 17:59

Güncelleme: 12 Mart 2023 - 17:59

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Konak Belediyesi’nin deprem bölgesi Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde kurduğu çadır kenti ziyaret etti. CHP lideri çadır kentte depremzedelerle bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, depremzedelere “Yanınızdayız. Felaketi birlikte, dayanışma içinde atlatacağız” mesajı verdi.

Çadırkentte kalan çocuklara hediyeler veren Kılıçdaroğlu, “İşte bu güzel çocuklarımızın yarınları için daha çok çalışacağız. Güzel bir Türkiye’yi hep birlikte kuracağız” dedi.

"HAVAMIZ OLSUN"

Bir çocuk bu sırada, “Kemal Abi, seninle fotoğraf çektirelim de havamız olsun” diyerek Kılıçdaroğlu ile fotoğraf çektirdi.

Kemal Kılıçdaroğlu, Konak Belediyesi’nin kurduğu çadır kentin en küçük misafiri olan 4 aylık Ebrar bebek ve 1 yaşındaki Emre’yi kucağına aldı.

Çadır kentte kalan gençler ise kendileriyle sohbet eden Kemal Kılıçdaroğlu’ndan üniversite hazırlıkları için destek istedi. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur’u işaret eden Kılıçdaroğlu, “Belediye Başkanı’mız burada, size gereken her türlü desteği verecektir” dedi.