Ailesini ölümle tehdit edip evi bastı! Polise silah çekince...
Beylikdüzü’nde ailevi sorunları olan şahıs, anne ve babasını ölümle tehdit edip evi bastı. İhbar üzerine olay yerine gelen polislerden kaçan şüpheli, polise silah çekince bacağından vurularak yakalandı.
Olay, dün akşam saatlerinde Beylikdüzü Kavaklı Mahallesinde meydana geldi.
İddiaya göre, Yusuf E. (26) isimli şahıs babasını telefonla arayıp kavga etti. Ardından “Sizi öldüreceğim” diyerek evi basan şüpheli, apartman önünde taşkınlık çıkardı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI
Polisi gören Yusuf E., arabaya atlayıp kaçmaya başladı. Polis ekipleri ile uzun süren kovalamacanın ardından bir sokakta durduruldu. Teslim olmak istemeyen şüpheli, polis ekiplerine silah çekince ortalık karıştı.
Uyarılara rağmen silahını bırakmayan şahsı polis ekipleri zanlıyı bacağından vurarak etkisiz hale getirdi. Sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesiyle Yusuf E. hastaneye kaldırıldı. Zanlının çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi.
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