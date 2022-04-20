AKP'li vekiller tepkili: 'Bakan zam yapmıyor, hesabı bana soruluyor'

20 Nisan 2022 Çarşamba, 15:20

İktidarın asgari ücret ve emeklilerin bayram ikramiyelerine zam konularında kapıları kapatması kamuoyunda tartışmalara neden oldu. Muharrem Sarıkaya, Habertürk'teki bugünkü köşesinde, AKP'li vekillerin hayıflanmalarına ve tepkilerine değindi.

Habertürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya, bugünkü yazısında AKP kulislerinden izlenimlerini paylaştı, vekillerin hayıflanmalarına ve tepkilerine değindi.

"TELEFON ÜSTÜNE TELEFON GELİYOR"

Sohbet ettiği kişilerin, bakanların uygulamalarından dolayı zor durumda kaldıklarını anlatan Sarıkaya, şunları kaydetti:

"İçlerinden birinin şu cümlesi önemliydi: Çalışma Bakanı açıklama yaptı, telefon üstüne telefon geliyor, 'Hani zam yapacaktınız niye vazgeçtiniz?’ diye hesabını bana soruyor. Son dönem bunlar çok sık yaşanır oldu."

"TEKNOKRATLARIN YENİDEN HAKİMİYETİNE TEPKİLİLER"

Sarıkaya'ya göre, teknokratların yeniden hakimiyetinden hayıflanan vekiller, bazı yasa tekliflerinin kendilerine sorulmadan hazırlanmasına da tepkililer:

"Örnek olarak kadına ve sağlık çalışanlarına şiddeti önlemeye ilişkin kanun tekliflerini gösterdi. Her ikisinde de ciddi sorunların olduğunu, dolayısıyla ileri bir tarihe ötelediklerini belirtti. Teknokratların yeniden hakimiyetinin tepkisi içindeydi…"