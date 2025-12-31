Akaryakıt istasyonu ve otopark, yıllar boyu kullandırılmış: TCDD’de ihalesiz işler

Sayıştay’ın Meclis’e sunduğu TCDD Denetim Raporu’nda, bölge müdürlüklerinde kira süresi biten taşınmazların aynı kiracıya kullandırılmaya devam edildiği belirtildi. Raporda Mersin Akdeniz Nusratiye Mahallesi’nde yer alan idareye ait akaryakıt istasyonu, otopark alanının kira süresi bitmesine karşın ihalesiz ve sürekli olarak kullandırıldığı tespit edildi.

20 YIL İHALESİZ KULLANMIŞ!

Raporda, “30 Kasım 2004 tarihinden bu yana yaklaşık 20 yıl boyunca kiracıya akaryakıt istasyonu ve bütün eklentileri ihalesiz bir şekilde verilmiş ayrıca kiracının taşınmaz üzerindeki bütün tasarrufları tolere edilmiştir” denildi. Otopark alanının da sürekli olarak ihalesiz kullandırıldığı vurgulandı. Sayıştay şu öneride bulundu: “İdareye ait taşınmazların, ihale yapılmadan ve rekabet ilkelerine aykırı şekilde sürekli olarak aynı şahıslara kiralanmasının önüne geçilmesi; ayrıca, idarenin izni olmaksızın yapılan imar mevzuatına aykırı yapılaşmalar hakkında gerekli yasal işlemlerin başlatılması önerilir.”

YETERLİ TEKNİK PERSONEL YOK

Raporda, TCDD tarafından yürütülen bazı yapım işlerinde işin yüklenicisi tarafından sözleşmede belirtilen sayıda teknik personel çalıştırılmamasına karşın idare tarafından ihale dokümanında yer alan cezai şartların uygulanmadığı da görüldü. Sayıştay, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Demiryolu gibi özellikle de tünel ve viyadük gibi özellikli sanat yapılarının yoğun olduğu yapım işlerinde teknik personelin iş başında olması yapım işinin teknik gerekliliklere uygun bir şekilde yapılması açısından önem arz etmektedir. İş programına göre iş yerinde bulunması gereken teknik personelin yapı denetim görevlilerince kontrol edilmesi ve günlük olarak şantiye defterlerine işlenmesi, iş yerinde bulunmayan teknik personel dolayısıyla işin sözleşmesinde yazan cezai müeyyidelerin uygulanması gerekmektedir.”

RAYLARI SÖKMÜŞLER

Sayıştay, TCDD tarafından işletme hakkı devredilen limanlarda, devir tarihi itibariyle mevcut ray uzunluklarının imtiyaz sözleşmesi ve eki protokole aykırı bir şekilde muhafaza edilmediği, sökülen rayların yerine yenisinin konulmadığını da tespit etti. Rapora göre Mersin limanında 6 bin 131 metre, Samsun’da bin 992 metre, Bandırma’da 3 bin 654 metre, İskenderun’da 15 bin 567 metre, Derince’de de bin 474 metre eksik ray tespit edildi.

Rapora göre, TCDD Genel Müdürlüğü 2024 yılında, 36 milyar 595 milyon 23 bin 239,36 TL zarar etti.

AYLIK 56 BİN LİRA, İZAHI YOK

İdarenin Borçlar Yasası hükümleri çerçevesinde taşınmazın tahliyesine yönelik müeyyidelerin hiçbirini uygulamadığı, tam aksine kiracının bütün taleplerine olumlu karşılık verdiğine işaret edilen raporda, “Toplam 5 bin 672 m2’lik alanın ‘akaryakıt istasyonu ve eklentileri + satış mağazası + ATM cihaz yeri + otopark’ olarak kullanılmak üzere 01.11.2021-30.10.2031 tarihlerini kapsayan aylık 56 bin TL + KDV karşılığında ihalesiz olarak 10 yıllığına aynı kiracıya tekrar ihalesiz verilmesinin izahı bulunmamaktadır” denildi.