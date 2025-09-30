Akbelen’de zeytin ağaçları taşınıyor ama... ‘Eylül ayında ağaç taşınmaz’

Muğla’nın İkizköy Mahallesi’ne bağlı Akbelen’de zeytinlik alanların maden ocaklarına çevrilmesi kapsamında zeytin ağaçlarının taşındığı gündeme geldi. Kamuoyundan yoğun tepki çeken işlem ay boyunca gündemdeki yerini korudu. Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği Başkanı Ahmet Demirtaş, konuya ilişkin Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada ağaçların eylül ayında taşınmasının çeşitli kayıplara yol açtığını ve ağaçların taşındığı yerde yaşama tutunamayacağını söyledi.

Demirtaş, “Bugünlerde sökülen Ağaçları kılcal köklerini de sağlam kalmayacağını gözönüne alırsak; tutmayacağı açıktır” dedi. Eylül ayının ağaçların meyvesini (zeytini) olgunlaştırdığı döneme denk geldiğini belirten Demirtaş, “Ağaçlar tekniğine uygun bir şekilde sökülüp taşınabilmesi için; bu işlemin ağaçların büyüme (vejetasyon mevsimi) dışında yapılması zorunludur. Bölge için bu dönem aralık, ocak ve şubat aylarıdır. Şimdi kesilip sökülmesi sonucunda zeytin meyvesi 1-1,5 ay erken toplanmış olacağı için ürün ve yağ kaybı söz konusudur. Sökülüp taşınan ağaçları tutup tutmadığı (yaşayıp yaşamadığı) şu andaki görüntüsüne bakarak değil, gelecek yıl belli olur. Eylül ayında zeytin ağacının sökülmesi, başka bir yere taşınması; olmayacak duaya amin demektir” diye konuştu.

Taşıma sırasında zeytin ağaçlarının yaşına ve büyüklüğüne dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Demirtaş, “Her şeyden önemlisi ise gerekli önlemler alınarak, tekniğine uygun bir biçimde sökülmesi, kökleri zarar görmeyecek biçimde taşınması ve yerine dikilmesidir. Eylül ayında zeytin ağacının sökülmesi, başka bir yere taşınması; olmayan duaya amin demektir. Ağacın tutma olasılığı oldukça düşüktür. Ağaçları bile isteye öldürmektir ve savurganlıktır” ifadelerini kullandı.