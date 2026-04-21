Akbelen direnişçisi Esra Işık'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi

21.04.2026 13:33:00
Haber Merkezi
Akbelen’deki protestolar sonrası tutuklanan Esra Işık’ın tahliyesine yönelik itiraz mahkeme tarafından reddedildi. Mahkeme, delil durumu ve suçun niteliğini gerekçe göstererek tutukluluğun devamına karar verdi.

Milas Ağır Ceza Mahkemesi, Esra Işık'ın tarım arazilerinin acele kamulaştırılmasına karşı düzenlenen protestoların ardından tutuklanmasına yapılan itirazı reddeti.

Esar Işık, Muğla’nın Milas ilçesinde Akbelen Ormanı çevresindeki tarım arazilerinin acele kamulaştırılmasına karşı düzenlenen protestoların ardından 30 Mart gecesi gözaltına alınarak tutuklanan İkizköy Mahalle Muhtarı Nejla Işık’ın kızı Esra Işık tutuklanmıştı.

Hakkında hazırlanan iddianemeyi kabul eden Milas 3. Asliye Ceza Mahkemesi, Esra Işık'ın tutukluğuna yapılan itirazı reddetti. Esra Işık, 27 Nisan'da hakim karşısına çıkacak.

İTİRAZ REDDEDİLDİ

Bu karara karşı yapılan itirazı Milas Ceza Mahkemesi karara bağladı. Mahkeme, "suçun vasıf ve niteliği, mevcut delil durumu, delillerin henüz tam olarak toplanmamış olması ve tutuklulukta geçen süre" gerekçesiyle Esra Işık'ın tutukluluk halinin devamına yönelik karara yapılan itirazı reddetti.

