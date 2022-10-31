Akdeniz Sinemaları ikinci kez İzmir’de sinemaseverlerle buluşuyor
İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından ikinci kez “Uluslararası Akdeniz Sinemaları Buluşması” düzenleniyor. 7-12 Kasım tarihlerinde Akdeniz ülkelerinden yönetmen, yapımcı ve sinema kurumu temsilcilerinin katılacağı buluşma süresince üç mekanda film gösterimleri yapılacak.
İzmir Büyükşehir Belediyesi ikinci kez “İzmir Uluslararası Akdeniz Sinemaları Buluşması” düzenliyor. 7-12 Kasım tarihlerinde yapılacak buluşma bu yıl “Avrupa-Akdeniz Bölgesel ve Yerel Meclisi” toplantısı ile eş zamanlı olacak.
Akdeniz ülkeleri sinemalarından 2021- 2022 yapımı 34 uzun metraj film Türkçe altyazılı gösterilecek. Vecdi Sayar’ın yönetmenliğinde düzenlenen İzmir Uluslararası Akdeniz Sinemaları Buluşması’nın ilk gününde, Javier Bardem’in başrolü üstlendiği ve bu yıl Avrupa Film Ödülleri’nde “En İyi Avrupa Komedisi” dalında aday gösterilen “İyi Patron” İzmirliler ile buluşacak. Festivalin “Anılarına” bölümünde ise bu yıl hayata gözlerini yuman usta yönetmen Erden Kıral’ın “Gece” ve “Vicdan” filmleri yer alacak.
Festivalin “Bir Ülke-Bir Kent” bölümünde Paris’te çekilmiş, Marcel Carné, Jacques Rivette ve Louis Malle imzalı klasiklerin yanı sıra günümüz Fransız sinemasının önemli yapıtlarından “France”, “Paris Hatıraları” ve “Nocturama: Paris Yanıyor” da yer alıyor. Programın diğer bölümleri ise “Yüzleşmeler”, “Akdeniz’in Büyüsü” ve “Sinemamızdan” başlıklarını taşıyor. Filmler, İzmir Sanat, Fransız Kültür Merkezi ve İzmir Mimarlık Merkezi salonlarında gösterilecek. Festivalin tüm etkilikleri ücretsiz olarak izlenebilecek.
2023 OSCAR ADAYLARI İZMİR’DE
Programda 2023 Oscar’larında En İyi Uluslararası Film Kategorisi’nde İtalya’nın adayı “Nostalgia”, Yunanistan’ın adayı “Manyetik Alanlar”, Lübnan’ın adayı “Hafıza Kutusu”, Filistin’in adayı “Akdeniz Ateşi”, Tunus’un adayı “İncir Ağaçlarının Altında” ve Mısırlı yönetmen Tarik Saleh’in imzasını taşıyan İsveç’in adayı “Cennetten Gelen Çocuk” da var
Festival kapsamında, konuk yönetmen ve yapımcılarla ülkemizin yönetmen ve yapımcılarını buluşturan ve iki gün sürecek olan bir yuvarlak masa toplantısı yapılacak. Toplantıda Akdeniz sinemaları arasında ortak yapım ve dağıtım alanlarında işbirliği olanakları değerlendirilecek, somut projeler üzerine konuşulacak.
HENRİ LANGLOİS ÖDÜLÜ
İzmir Akdeniz Sinemaları Buluşması'nda Fransız Sinemateki'nin kurucusu İzmir doğumlu Henri Langlois adına bir onur ödülü veriliyor. MEDCINE İZMİR Henri Langlois Ödülünü bu yıl Tunuslu yazar-yönetmen Ferid Boughedir alacak. Festivalde yönetmenin "Çatıların Çocuğu" ile "Zizou ve Arap Baharı" adlı filmleri gösterilecek.
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