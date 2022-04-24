Akdeniz'deki depremin ardından 'en kötü senaryoyu' açıkladı: '7,4’lük deprem olur'

24 Nisan 2022 Pazar, 16:54

Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki depremin ardından Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Bu deprem sonrasında halka korku saçıp bunun arkasından daha büyüğü gelir demenin yanlış olacağını belirten Ercan, “Bölgede 6,2- 6,7 arasında her an deprem olabilir. En kötü senaryo ile 7,4 büyüklüğünde deprem olasılığı da var” dedi.

Sözcü'den Mustafa Sarıipek'in haberine göre, Datça ilçesi açıklarında saat 07.14’te meydana gelen depremin ardından vatandaşlara tatil düşüncelerini bozmamalarını, ‘Datça ya da Marmaris'e gitmeyin’ şeklinde düşüncesinin olmadığını belirten Ercan özellikle Ege Denizi ve Batı Anadolu'da orta çaplı depremlerin devam edeceğini de sözlerine ekledi.

"DAHA BÜYÜĞÜ GELİR DEMEK YANLIŞ OLUR"



Bu bölge için bu depremlerin artık olağan olduğunu söyleyen Deprem Bilimcisi Ercan şunları söyledi:

“Afrika Anakarası'nın kuzeye doğru Ege Denizi Kabuğu ve Anadolu Yarımadalarını kaktırması 10 yıldır hızlanmış durumda. En etkin yer küçük depremler için Ege Denizi ve Batı Anadolu. Daha önce yüzde 33'ü Ege Bölgesinde olurken son 4-5 yıl içinde çoğunluk Batı Anadolu'da gerçekleşiyor. Örneğin daha önce Sisam ve ondan önce de Midilli depremleriyle gerçekleşmişti.

Ege Adaları ve Batı Anadolu kıyılarında bu depremler sürecek. Bölge gergin. Bunun kısa sürede bitmesi mümkün değil. Jeofizik olayları genelde uzun dönemleri kapsar. Depremler bıçakla kesilir gibi bitmez.

Bu tür kaygılar yaşanacak. 4,5 büyüklüğündeki depremi biz bilim adamları olarak jeolojik açıdan değerlendirmemiz gerekir. Fakat halka korku saçıp bunun arkasından daha büyüğü gelir demek yanlış olur.”

DEPREM OLASILIĞININ FAZLA OLDUĞU YERLER

Bu tür depremlerin bu bölgede devam edeceğini de sözlerine ekleyen Ercan, “Girit, Rodos ve Güney Ege yayında 7,4'e kadar deprem olabilir. Hatta geçmişte bu bölgede olmuş büyük depremlerde ters kırılma varsa süpürtü dalgaları yani tsunamiler bile oluşabilir. Fakat bu en kötü senaryo. Bu bölgede en olağan deprem 6,2- 6,7 arasındaki depremlerdir. Burası her zaman için gebedir. Daha seyrek olarak 7,2, 7,3'e kadar varabilir” diye konuştu.