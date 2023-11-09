Akhisar’da aranan 15 şahıs yakalandı
Manisa’nın Akhisar ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 15 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Akhisar ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 15 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Aranan kişiler arasında yer alan, ’uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’ suçundan kesinleşmiş 10 yıl 25 gün hapis cezası bulunan Ş.S., ’birden fazla kişi ile silahla yağma’ suçundan 25 yıl 10 gün hüküm giyen 17 yaşındaki Y.D., ’cinsel istismar’ suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası alan E.S. (22) isimli şahıs da jandarma ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.
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