Akılalmaz olay, 2 çocuğun acı ölümü
Kayseri'de iki kuzen, 7. kattan düşerek hayatını kaybetti. Kocasinan ilçesinde yaşanan korkunç olayda, kız çocuklarının 10 ve 11 yaşlarında olduğu öğrenildi.
Olay, Turgut Reis Mahallesi Lale Caddesi'nde meydana geldi.
İrem Su P. (11) 7. kattaki ikametlerinin cam kenarında oynarken aşağıya düşen amcasının kızı Zehra Gül P.’yi (10) kurtarmak için arkasından tutmaya çalıştı. Camdan aşağı düşen amca çocukları, apartmanın beton zeminine düşerek ağır yaralandı.
KURTARILAMADILAR
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan kuzenler ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan iki kuzen yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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