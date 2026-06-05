Akın Gürlek duyurdu... 27 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 130 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahis organizasyonları ile bu faaliyetlerden elde edilen suç gelirlerinin aklanmasına yönelik yürütülen iki ayrı soruşturmada toplam 130 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını duyurdu.

Bakan Gürlek, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda; başta İçişleri Bakanlığımız olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımızla koordinasyon ve eş güdüm içerisinde, yasa dışı bahis, sanal kumar ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanmasına karşı mücadelemizi sürdürüyoruz. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinasyonunda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ile yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında; yasa dışı bahis organizasyonları ile bu faaliyetlerden elde edilen suç gelirlerinin aklanmasına yönelik bu sabah eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirilmiştir" dedi.

27 İLDE 104 ŞÜPHELİ

Bakan Gürlek, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturmada; yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanılan yaklaşık 193 milyar 367 milyon TL'lik işlem hacmi belirlendiğini, 27 ilde gerçekleştirilen operasyonla 104 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını kaydetti.

'ASLA TAVİZ VERMEYECEĞİZ'

Gürlek, Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen diğer soruşturmada da yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanması faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen bir elektronik para ve ödeme kuruluşunun sadece 2024 yılında 2,1 milyar TL işlem hacmine ulaştığının tespit edildiğini; İstanbul, Kocaeli ve Yalova'da gerçekleştirilen operasyon kapsamında 26 şüpheliye yönelik adli işlem uygulandığını belirtti.

Gürlek, "Bu soruşturmaları titizlikle yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığımıza, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüze, MASAK'a, T.C. Merkez Bankasına ve soruşturma sürecinde emeği geçen tüm kurumlarımıza ve personellerine teşekkür ediyorum. Toplumumuzu, ailelerimizi ve özellikle gençlerimizi hedef alan yasa dışı bahis ve sanal kumar yapılanmalarına, suç örgütlerine ve suç gelirlerinin aklanmasına karşı mücadelemizden asla taviz vermeyeceğiz; suç ve suçluyla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.