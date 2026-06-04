Akit hedef gösterdi: İranlı sanatçı Mohsen Namjoo'nun konseri iptal edildi

Çankaya Kaymakamlığı, İranlı sanatçı Mohsen Namjoo'nun ilçede 13 Haziran'da yapılması planlanan konser etkinliğinin iptal edildiğini duyurdu.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, "İran asıllı Mohsen Namjoo'nun, 13 Haziran'da planlanan konser etkinliğine kamuoyunda oluşan haklı hassasiyetler doğrultusunda izin verilmemiştir" ifadesi yer aldı.

Söz konusu konseri, iktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Akit hedef göstermişti.

MOHSEN NAMJOO KİMDİR?

New York Times tarafından "İran'ın Bob Dylan'ı" olarak adlandırılan ünlü sanatçı Mohsen Namjoo 1976 yılında İran'da dünyaya geldi. Edebiyat ve müziğe olan ilgisi daha çocukluğunda başladı. Henüz yaşında iken babasını kaybedince annesi ve abileri onu müzik okuluna göndermeye karar verdi . e müzik eğitimine Tahran Üniversitesi'nde devam etmek için Tahran'a taşındı. Giriş sınavını kazanmak için bir enstrüman çalmayı bilmesi gerekiyordu. Malî durumu nedeni ile gücü ancak bir setar almaya yetmişti

Klasik, geleneksel İran müziği ile yakından ilgilendikten sonra denemelere başladı ve bu geleneksel müziği modern yöntemlerle birleştirip sentez yaptı. Bu çalışmaları bazı kesimler tarafından kabul görmedi ve çok sık zorluklarla ve engellemelerle karşı karşıya kaldı.

İran müziğini alışılmamış bir şekilde uygulaması ve şarkılarının değişik tarzı nedeni ile, üçüncü yılında üniversiteden atıldı. 2000 yılından bu yana rock müzik ve caz onun için önemli hale geldi. Bu iki müzik türünü geleneksel İran müziği ile birleştirdi. 2006 yılında özel konserler vermeye başladı. Temmuz 2009 tarihinde Şems isimli bir şarkısında Kuran'dan alıntılar yaptığı ve İran yasalarına göre ayetlerin müzik eşliğinde söylenmesi yasak olduğu için Kur'an'ı karalama suçlaması ile beş yıl hapse mahkûm oldu.