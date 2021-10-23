AKK Başkanı Halil İbrahim Yılmaz’a tarihi ve kültürel değerlere sahip çıkma ödülü
Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği (EkoAvrasya) tarafından düzenlenen “Avrasya Hizmet Ödülleri”, Ankara Resim Heykel Müzesi Tarihi Türk Ocağı Salonu’nda gerçekleştirilen ödül töreni ile sahiplerine verildi.
Ankara Kent Konseyi (AKK), Başkent kültürünün tanıtılmasından turizmine, doğasından tarihine kadar birçok alanda hayata geçirdiği projelerle dikkat çekiyor.
Ulusal ve uluslararası platformlarda yaptığı başarılı çalışmalarla ödüllendirilen Ankara Kent Konseyi son olarak Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği (EkoAvrasya) tarafından düzenelenen “Avrasya Hizmet Ödülleri” kapsamında ödüle layık görüldü.
Türkiye Cumhuriyetinin başkenti Ankara’nın asırlık tarihini ve kültürel mirasını yaşatarak gelecek kuşaklara aktaran projelere imza attığı için Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz’a, “Avrasya Hizmet Ödülü” verildi. Yılmaz ödülünü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın elinden aldı.
'GELECEK NESİLLERE TAŞIMA ZORUNLULUĞUMUZ VAR'
Ankara Resim Heykel Müzesi Tarihi Türk Ocağı Salonu’nda düzenlenen törende konuşan Yılmaz, düşüncelerini şu sözlerle paylaştı:
“Başkent Ankara; Polatlı Gordion’da ve Haymana Külhöyük’te bilimsel kazılar sonucu ortaya çıkan 5000 yıllık tarihi, ev sahipliği yaptığı medeniyetlerden sirayet eden somut olmayan kültürel mirası ile bilinenin çok ötesi bir kent. Bu sebeple gerek çalışma gruplarımız gerekse bileşenlerimiz ile Ankara’nın sahip olduğu tarihi ve kültürel kimliği korumak ve tanıtmak en önemli görev tanımlarımızdan biri. Bizim bunu gelecek nesillere taşıma zorunluluğumuz var. Ankara’ya duyulan kent aidiyetinin artması ve dünya başkentleri arasında yerini pekiştirmesi için kentimizin sahip olduğu değerler en büyük gücümüzdür. Bu gücü, Sakarya Meydan Muharebesi’nin 100. yıl kutlamalarında, 6 milyon Başkentlinin nasıl kenetlendiğini görerek hissettik.”
Ankara Kent Konseyi daha önce de Uluslararası Kolaylaştırıcılar Birliği (IAF) tarafından “Katılımcılık Etki Ödülü”ne layık görülürken, Ankara Kent Konseyi Başkan Yardımcısı ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin de katılımcı yaklaşımların uygulanmasındaki rolü nedeniyle “Yılın Katılımcı Demokrasi Kolaylaştırıcısı” ödülünün sahibi olmuştu.
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