Akkuyu Nükleer Santrali inşaatında haklarını isteyen işçilere çok sert müdahale

Mersin'de devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşaatında işçilerin maaş sorunu devam ediyor. Geçen haftalarda iş bırakma eylemi yapan ve maaşların yatacağına dair söz aldıklarını ileri süren işçiler, 3 aydır maaş alamadıkları gerekçesiyle bir kez daha eylem başlattı.

İşçiler uzun süredir çalışma koşullarından ve maaşlarının düzenli yatmamasından şikayetçiydi. Şantiye alanında toplanan işçiler, alacaklarının verilen sözlere rağmen yatırılmadığını dile getirerek iş bırakma eylemi başlattı.

Ancak inşaat alanında toplanıp firma yöneticilerine seslenmek isteyen işçiler karşılarında jandarmayı buldu. Haklarını isteyen işçilere jandarma TOMA ile müdahale etti.

"AYLARDIR MAAŞ ALAMIYORUZ, PERİŞAN DURUMDAYIZ"

Cumhuriyet'e konuşan santral çalışanı, "Aylardır maaş alamıyoruz. Sorunlarımızı anlatacak bir muhatap da bulamıyoruz. Ödeme sorunu, asıl ödemeyi yapmayan baş taşeron TSM Enerji İnşaat Sanayi Limited Şirketi'nden kaynaklanıyor. İnsanlar ailelerini bırakıp buraya geliyor. Perişan durumdayız" ifadelerini kullandı.

"YEDİLER İÇTİLER"

Patronların Ensesindeyiz Dayanışma Ağı gönüllü avukatlarından Derya Demir, işçilere en son Haziran ayında Nisan maaşlarının verildiğini, bu maaşların da zamsız maaşlar olduğunu belirtti. “Ocak ayı sonrası işten çıkarmaların toplu hale bürünmesiyle 40 bin civarında olan işçi sayısının yüzde 10 seviyesine düştüğü tahmin ediliyor” diyen Av. Demir, “Ücretli izin hakkı olan işçileri ücretli, bu hakkı kalmayan işçileri ücretsiz izne çıkarıyorlar. Bugün bir aylık ücretli izinleri biten işçileri çağırıp “Bir ay da ücretsiz izne çıkacaksınız. Döndüğünüzde yine konuşuruz” denildi” ifadelerini kullandı.

Firmanın “paramız yok” diyerek kendisini savunduğunu aktaran Av. Demir, “Yediler içtiler, şimdi de yükü işçilere yüklüyorlar. İşçilerin örgütsüz olduğunu düşünüp her şeyi yapabileceklerini düşünüyor, kanunları tanımayacaklarını ilan ediyorlar. İşçiler yalnız da çaresiz de değil” dedi.

2022'DE SÖZLEŞME İMZALANMIŞTI

Akkuyu Nükleer AŞ, 30 Temmuz 2022'de TSM Enerji İnşaat Sanayi Limited Şirketi (TSM) ile sözleşme imzalandığını, mevcut alt sözleşmeler kapsamında devam eden tüm işlerin TSM'ye devredileceğini duyurmuştu.

Açıklamada, projede yer alan şirketlerin de bu inşaat çalışmalarına özgü yeterliliklere sahip olması gerektiği kaydedilerek, proje yönetimi tarafından Akkuyu NGS Projesi’nde çalışmalarını tamamlayan IC İçtaş İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ ile yapılan sözleşmenin feshedildiği anımsatılmıştı.