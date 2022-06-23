AKM'de Emine Erdoğan protestosu: 'Yuh' sesleri yükseldi

Türkiye'de ilk gösterimi AKM'de yapılan Özbekistan'ın Ulusal Balesi 'Lazgi-Ruhun ve Aşkın Dansı'nda AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın gönderdiği mesaj seyirciler tarafından protesto edildi.

cumhuriyet.com.tr
23 Haziran 2022 Perşembe, 14:59
AKM'de Emine Erdoğan protestosu: 'Yuh' sesleri yükseldi
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Özbekistan'ın Ulusal Balesi 'Lazgi-Ruhun ve Aşkın Dansı' adlı dans gösterisi, ilk kez Türkiye'de sahnelendi. 

Koreograf Raimondo Rebeck'in yönettiği, UNESCO himayesindeki Alisher Navoi Devlet Akademik Bolşoy Tiyatrosu'nun bale topluluğu tarafından icra edilen 'Lazgi, Ruhun ve Aşkın Dansı', geçtiğimiz salı akşamı Atatürk Kültür Merkezi'nde seyirciyle buluştu.

Halk TV'nin haberine göre, gösterim öncesi sunucu tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın gönderdiği mesaj okunmak istendi. Ancak seyirciler bu anları alkışlar ile protesto etti. O anlar ise video görüntülerine yansıdı.

 


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