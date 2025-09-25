AKOM’dan İstanbullulara uyarı: Yağışlar ne zaman başlayacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi’nin yaptığı son meteorolojik tahminlere göre, İstanbul başta olmak üzere yurdun batı ve kuzey kesimleri, Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisi altına girecek.

“RÜZGAR POYRAZ YÖNÜNDEN FIRTINA ŞEKLİNDE ESECEK”

Meteoroloji verilerine göre serin havayla birlikte rüzgâr kuzeyli (poyraz) yönlerden kuvvetli, zaman zaman fırtına şeklinde esecek. Rüzgârın bu gece yarısından itibaren etkisini artırması, cumartesi akşam saatlerine kadar saatte 40-75 kilometre hızla esmesi bekleniyor.

“YAĞIŞLAR PAZARTESİ'DEN İTİBAREN ARTACAK”

Hafta sonu yerel olarak görülecek yağışların, pazartesi gününden itibaren etkisini artıracağı tahmin ediliyor. Sağanak yağışların hafta ortasına kadar aralıklarla devam etmesi beklenirken, sıcaklıkların ekim ayının ilk günlerine kadar mevsim normallerinin altında seyretmesi öngörülüyor.