AKOM uyardı: İstanbul'a 1987'den sonra en kuvvetli kar yağışı geliyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan verilere göre, 1987 yılından sonra en kuvvetli kar yağışı yavaş yavaş ülkemize yaklaşıyor. AKOM tarafından yayımlanan tahminlere göre İstanbul'da pazar günü metrekareye 12 kilograma kadar kar düşecek.
Türkiye, Sibirya’dan gelen soğuk hava dalgasına hazırlanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde yer alan verilere ve AKOM’un uyarılarına göre çarşamba gününden itibaren kar yağışı İstanbul’u ve yurdun büyük kısmını saracak.
GÜNLERCE SÜRECEK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan verilere göre, 10 Mart Perşembe günü kuvvetli bir şekilde etkisini göstermeye başlayacak olan kar yağışı, 14 Mart Pazartesi’ye kadar yurtta kalacak. Soğuk hava dalgası uzun süre tüm Türkiye’yi etkileyecek.
"12 KİLOGRAM KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR"
AKOM tarafından yayımlanan uyarıya göre İstanbul’da perşembe günü metrekareye 3 ila 10 kilogram kar yağışı beklenirken pazar gününe kadar yağış kuvvetini artırarak devam edecek. Pazar günü metrekareye 5 ila 12 kilogram kar bekleniyor.
1987’DEN SONRA EN KUVVETLİ KAR YAĞIŞI OLACAK
Uzman yorumlarına göre yurda yaklaşmakta olan soğuk hava ve kar yağışının İstanbul’daki etkisi yüksek olacak. 1987’de yaşanan ve “efsane kış” olarak nitelendirilen yoğun kar yağışlı mart ayından sonra en yoğun kar yağışının 10-14 Mart tarihleri arasında görülebileceği tahmin ediliyor.
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