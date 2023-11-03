AKOM’dan İstanbul için 'fırtına' uyarısı

Yayınlanma: 03.11.2023 - 11:53

Güncelleme: 03.11.2023 - 12:03

İBB Afet ve Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) meteorolojik değerlendirmesine göre lodos bugün kuvvetlenerek etkisini artıracak.

SICAKLIK ARTACAK

Etkili lodosla birlikte sıcaklıkların 23 derece civarına yükseleceği tahmin ediliyor. Yarın ise lodosun şiddetlenerek fırtınaya dönüşmesi ve yer yer gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanması bekleniyor.

FIRTINA UYARISI

Açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden sonra logosun şiddetini daha da arttırması (40-60km), akşam saatlerinden itibaren ise kısa süreli hamlelerle kuvvetli fırtına şeklinde (50-80km/s) etkili olması bekleniyor. Fırtınayla birlikte kısa süreli kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geçişi yaşanması öngörülüyor.

Yarın akşam saatlerinden itibaren etkili olması beklenen fırtına ve kuvvetli sağanak yağmur nedeni ile yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ilgili İBB ekipleri yeterli sayıda personel ve ekipman ile nöbet sistemine geçti.