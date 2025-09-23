AKP Gençlik ve Kadın Kolları Başkanı New York’ta: 'Kamu kaynaklarıyla mı gittiler?'

Cumhuriyet Gazetesi Logo
23.09.2025 11:07:00
Cumhuriyet / Ankara
New York’ta bugün başlayacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na Türkiye’den devlet yetkililerinin yanı sıra, AKP yöneticileri de katılım gösterdi. AKP Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, ABD’de, Cumhurbaşkanlığı yaka kartı ile fotoğraf paylaşırken, AKP Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan ve AKP Genel Merkez Seçim İşleri Yurt Dışı Sorumlusu Muhammed Fatih Toprak da New York’a gitti. Seyahatlerin masraflarını kimin karşıladığı merak konusu oldu.

Birleşmiş Milletler’in 80. Genel Kurulu New York’ta gerçekleşirken, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere çok sayıda devlet yetkilisi ABD’ye gitti.

Gidenler arasında devlet yetkililerinin yanı sıra AKP yöneticilerinin de olması dikkat çekti.

CUMHURBAŞKANLIĞI YAKA KARTI TAKTI

AKP Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, Türkevi’nde fotoğrafını sosyal medya hesabından, “Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu’na katılmak üzere New York’tayız” mesajıyla paylaştı.

İbiş’in “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı” yazılı yaka kartı takması dikkat çekti.

‘MASRAFLARI KİM ÖDÜYOR’

AKP Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan da New York’a giden isimler arasında yer aldı.

Ercan, Emine Erdoğan’ın katılımıyla, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının düzenlediği bir programdan fotoğraflarını paylaştı.

AKP Genel Merkez Seçim İşleri Yurt Dışı Sorumlusu Muhammed Fatih Toprak da New York’a giden isimler arasında yer aldı.

Bu isimlerin fotoğraflarına sosyal medya kullanıcıları, hangi yetkiyle ABD’de yer aldıkları ve seyahatlerinin masraflarını kimin karşıladığı sorularını yöneltti.

