AKP harekete geçti: 20 üründe 'sabit fiyat' uygulaması gelebileceği iddia edildi

06 Nisan 2022 Çarşamba, 15:31

AKP’nin, sık tüketilen 20 üründe fiyat sabitlemesini tartıştığı iddia edildi. Uygulamanın devreye sokulması halinde ilgili ürünlerin satışında oluşan fiyat farkını devlet ödeyecek.

Buna göre, enflasyonla mücadele kapsamında bazı öneriler üzerinde çalışan AKP kurmayları temel tüketim maddelerinin fiyatlarının yıl sonuna kadar sabitleyecek bir sistem önerdi.

DEVLET TARAFINDAN ÖDENECEK

Habertürk ve CNN Türk gibi kanallarda gündeme getirilen iddiaya göre, bu ürünler arasında yağ, un, şeker, bakliyat, çocuk bezi, temizlik ürünü gibi malzemeler bulunuyor. Belirlenen ürünlerin fiyatları yılsonuna kadar sabit kalacak.

Üreticilerin zarar etmemesi için de devlet sübvansiyon uygulamaya başlayacak. Örnek olarak 16 liraya satılması gereken bir ürünün rafta 10 liraya satılması sağlanacak. Aradaki 6 liralık fark da üreticiye devlet tarafından ödenecek.

Fiyat sabitlemesine ilişkin fikir olgunlaştıktan sonra zincir marketlerle de görüşmeler yapılıp sistemin uygulanması açısından kararlar alınacak.

Fiyat sabitlemesiyle birlikte yurttaşların bazı ürünlere karşı olağanüstü taleplerinin de engelleneceği öngörülüyor.