AKP İstanbul İl Başkanlığı'ndan CHP Genel Başkanı Özel hakkında suç duyurusu

HABER: BATUHAN SERİM

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklanan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun operasyondan önce AKP ve MHP'li isimler tarafından arandığı ve kendisine “AKP'ye katılması halinde soruşturmanın durdurulacağı” teklifinin yapıldığı iddiasında bulunmuştu.

Özel daha sonra Bayrampaşa Belediye Başkan Vekilliğine, kura çekimi sonucu CHP’nin adayı İbrahim Kahraman’ın seçilmesinin ardından yaptığı açıklamada ise “Bayrampaşa’da büyük bir haksızlık, büyük bir kötü niyet ve bir siyasi kapkaç olayını CHP grubunun sımsıkı durması ve daha sonra da diğer tarafın bütün müdahalelerine rağmen bir üyenin vicdanı ile davranması sonucunda kuraya kaldı. Kurada da hak yerini buldu” ifadelerini kullanmıştı.

AKP İstanbul İl Başkanlığı, Özgür Özel'in hakaret ve iftira içeren sözler sarf ettiğini öne sürerek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. AKP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Muammer Birdal, suç duyurusuna ilişkin Çağlayan Adliyesi önünde basın açıklaması gerçekleştirdi.

‘SİYASİ BİR MANİPÜLASYON’

Birdal, “Özel, yaptığı açıklamada AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcılarımızdan birinin Bayrampaşa Belediye Başkanına, ‘Yarın sabah alacaklar seni, bize geçeceğini söylersen durdurabilirim’ dediğini iddia ederek burada bulunan İl Başkan Yardımcımızın şahsına basın yoluyla hakarette ve iftirada bulunmuştur. Bu iddia, tamamen gerçek dışıdır, hiçbir somut dayanağı olmadığı gibi bu beyan siyasi bir manipülasyondan ibarettir” dedi.

‘3 KURUŞLUK MANEVİ TAZMİNAT’

Birdal açıklamasında, “Ayrıca bu iftira ve hakaretten dolayı her bir İl Başkan Yardımcımızın manevi şahsiyetleri zarar gördüğünden temsili olarak kendisine '3 kuruşluk’ manevi tazminat davası açılacaktır” ifadelerini kullandı.