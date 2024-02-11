AKP İstanbul İl Kadın Kolları yöneticisinin cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

Beyoğlu'nda trafik kazasında hayatını kaybeden AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı'nın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

DHA
Yayınlanma: 11.02.2024 - 12:07
Abone Ol google-news

AKP İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı, dün Beyoğlu'ndaki AKP İl Başkanlığı önünde bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanıp hastanede hayatını kaybetmişti. 

Baltacı'nın  cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki incelemelerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Baltacı'nın cenazesinin Fatih Camii'nde ikindi namazına mütakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği öğrenildi. 


Adli Tıp Kurumu haberleri Adli Tıp haberleri Fatma Sevim Baltacı haberleri Cenaze haberleri

İlgili Haberler

AKP İstanbul Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı hayatını kaybetti

AKP İstanbul Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı hayatını kaybetti
Fatma Sevim Baltacı kimdir? Fatma Sevim Baltacı neden öldü?

Fatma Sevim Baltacı kimdir? Fatma Sevim Baltacı neden öldü?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Son dakika... Bakan Işıkhan duyurdu: Emeklinin ek zammı yükseltildi

Son dakika... Bakan Işıkhan duyurdu: Emeklinin ek zammı yükseltildi
Depremin 155. saatinde kurtarılan Semih Ege’nin hayali gerçek oldu! Mauro Icardi ile tanıştı

Depremin 155. saatinde kurtarılan Semih Ege’nin hayali gerçek oldu! Mauro Icardi ile tanıştı
AKP'de İstanbul alarmı

AKP'de İstanbul alarmı
İsmail Kartal’dan tepki: ‘Oyuncular yerden kalkmıyor’

İsmail Kartal’dan tepki: ‘Oyuncular yerden kalkmıyor’
Haim Revivo'dan Jehezkel paylaşımı

Haim Revivo'dan Jehezkel paylaşımı
Fatih Tekke: ‘Hakem çok net penaltı veriyor’

Fatih Tekke: ‘Hakem çok net penaltı veriyor’
Son dakika... Özgür Özel, Yılmaz Büyükerşen'e böyle veda etti: Yeni görevini açıkladı

Son dakika... Özgür Özel, Yılmaz Büyükerşen'e böyle veda etti: Yeni görevini açıkladı
Yasemin Sakallıoğlu Cem Yılmaz’ın bilet fiyatlarına gönderme yaptı: ‘Ekstradan temizliğe giderim’

Yasemin Sakallıoğlu Cem Yılmaz’ın bilet fiyatlarına gönderme yaptı: ‘Ekstradan temizliğe giderim’
Muz liflerindeki mucize... Neden ziyan etmemeliyiz?

Muz liflerindeki mucize... Neden ziyan etmemeliyiz?
‘Maddi sıkıntıdayız’ diyen fenomen Özlem Öz ve Tayyar Öz çiftinden abartılı cinsiyet partisi!

‘Maddi sıkıntıdayız’ diyen fenomen Özlem Öz ve Tayyar Öz çiftinden abartılı cinsiyet partisi!
Goldman Sachs'tan korkutan tablo: Dolar bu tarihte 48 lirayı görecek!

Goldman Sachs'tan korkutan tablo: Dolar bu tarihte 48 lirayı görecek!
Serdar Ortaç yeni aşkını duyurdu! Eski Survivor yarışmacısıyla birlikte

Serdar Ortaç yeni aşkını duyurdu! Eski Survivor yarışmacısıyla birlikte