AKP İstanbul İl Kadın Kolları yöneticisinin cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı
Beyoğlu'nda trafik kazasında hayatını kaybeden AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı'nın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
AKP İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı, dün Beyoğlu'ndaki AKP İl Başkanlığı önünde bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanıp hastanede hayatını kaybetmişti.
Baltacı'nın cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki incelemelerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Baltacı'nın cenazesinin Fatih Camii'nde ikindi namazına mütakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği öğrenildi.
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