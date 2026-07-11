AKP kulislerinden ‘çerçeve yasa’ mesajı: ‘Metin hazır, süreç titizlikle yürütülüyor’

Açılım süreci kapsamında gündemde olan ve kamuoyunda “çerçeve yasa” olarak adlandırılan yasal düzenleme tartışmaları sürüyor. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, geçen hafta düzenlediği basın toplantısında çerçeve yasaya ilişkin zamanlamada mutabakat sağlandığını belirterek, “Biz çerçeve yasanın Meclis çalışmalarına ara vermeden temmuz ayında Meclis gündemine alınması çağrısını yaptık. Şu anda yapılan görüşmelerde bu konuda mutabakat sağlandığını sizlerle paylaşabilirim” dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un yasal düzenlemeye ilişkin “bir kereliğine çıkarılacak yasa” ve “gelen gelir, gelmeyen gelmez” ifadelerine ilişkin kullanılan dili eleştiren Doğan, “Meclis Başkanı çok önemli bir sorumluluk makamında oturuyor. Açık kapı ihtiyacımız olan kapı. Kapalı kapı değil ve herkesin gelebileceği toplumsal bir bütünleşmeden bahsediyoruz” ifadelerini kullandı.

‘BİZİMLE PAYLAŞILAN BİR TASLAK YOK’

Doğan, düzenlemenin içeriğine ilişkin belirsizliğin sürdüğünü de belirterek, “Israrlarımıza rağmen henüz bizimle paylaşılan bir taslak yok. Öcalan’la taslağın görüşüldüğü ve Öcalan’ın bu taslağa onay verdiği söyleniyor. Bunu nasıl teyit edebiliriz? Kamuoyu bu bilgiye nasıl erişebilir? Şu anda bunu bilmiyoruz. Çünkü heyetimiz yaklaşık 40 gündür Öcalan’la görüşmedi. Avukatları görüşmüyor, ailesi görüşmedi. Gazeteciler gidemiyor, sivil toplum örgütleri de görüşemiyor” dedi.

Bu açıklamaların ardından DEM Parti heyeti, bir grup gazeteciyle yaptığı sohbet toplantısında sürece ilişkin yeni değerlendirmelerde bulundu. Toplantıda, 24 Mayıs’tan bu yana PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'’a ne DEM Parti heyetinin ne ailesinin ne de avukatlarının görüşebildiği, avukatların düzenli başvurularına da olumlu yanıt verilmediği aktarıldı.

Açıklamada “Hem PKK hem Öcalan şimdi taslak metni bekliyor. Şu anda bizim de içerik konusunda bilgimiz yok, onların da yok” ifadelerini kullanıldı.

‘SİLAH BIRAKMAYA İLİŞKİN TEYİTLİ BİR TABLO YOK’

Cumhuriyet’in ulaştığı AKP kaynakları ise kamuoyunda “çerçeve yasa” olarak anılan düzenlemenin metni üzerindeki çalışmanın tamamlandığını belirtti. Parti kaynakları, düzenlemenin tek seferlik bir yasa niteliği taşıyacağını ifade ederek, “Bu elbette bir kereliğine çıkacak bir yasa. Çünkü silah bırakma sürecinin izlenmesi gerekiyor. Bu nedenle buna kod yasa ya da çerçeve yasa deniliyor” değerlendirmesinde bulundu.

Kaynaklar, devletin önceliğinin örgütün tüm unsurlarıyla silah bıraktığının sağlıklı biçimde tespit edilmesi olduğunu belirterek, “Şu an örgütün yurt içinde ve yurt dışında tüm unsurlarıyla silah bıraktığına ilişkin teyit edilmiş bir tablo bulunmuyor. Süreç devletin bütün kurumları tarafından dikkatle takip ediliyor” ifadelerini kullandı.

‘DEM DİKTE ETMEYE ÇALIŞIYOR’

AKP kurmayları, hazırlık sürecinde kamu vicdanının da gözetildiğini vurgulayarak, “Toplumda infial oluşturacak hiçbir adım atılmaz. Özellikle milliyetçi kesimlerin hassasiyetleri dikkate alınıyor. Devletin kırmızı çizgilerinden taviz verilmesi söz konusu değil” değerlendirmesini yaptı.

DEM Parti'’nin son dönemde yaptığı açıklamaların süreci zorlaştırdığını savunan parti kaynakları, “DEM Parti zaman zaman takvim ve içerik konusunda iktidara bir şeyleri dikte etmeye çalışıyor. Oysa bu konuda devlet zaten titiz bir çalışma yürütüyor. Sürecin kamuoyu önünde bu şekilde tartışılması faydadan çok zarar getiriyor” görüşünü dile getirdi.

Kaynaklar, Öcalan’ın isminin kamuoyu tartışmalarında sürekli öne çıkarılmasının da farklı kesimlerde tepki oluşturduğunu belirterek, “Sürecin merkezinde silah bırakma ve örgütün kendini feshetmesi var. Tartışmaların sürekli Öcalan üzerinden yürütülmesi kamuoyunda yeni gerilimler oluşturuyor. Bu konuda daha dikkatli davranılması gerekiyor” ifadelerini kullandı.