AKP kurucularından Kemal Albayrak'tan 'Gezi Davası' açıklaması: İlkleri yaşıyoruz

27 Nisan 2022 Çarşamba, 17:54

AKP’nin kurucuları arasında yer alan eski Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak, TELE1’de Begümhan Aydoğan’ın sunduğu Gün Ortası’nda gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Gezi Davası’ndaki kararlara ve Uşak Valisi’nin görevden alınmasına değinen Albayrak, “Biz bugün Türk siyasi hayatında ilkleri yaşıyoruz. Yüzyıllık cumhuriyet döneminde hukukun bu kadar ayaklar altına alındığı, kurumların yok edildiği başka bir döneme rastlamak mümkün değil” ifadelerini kullandı.

Uşak Valisi Funda Kocabıyık’ın eşi ve eski AKP Milletvekili Hüseyin Kocabıyık dün, Gezi Parkı Davası’nı Adnan Menderes’in yargılanmasına benzetmiş ve Vali Kocabıyık bugün merkeze çekilmişti.

Albayrak konuyla ilgili “Keyfi idare istibdat ve zulüm getirir. Bu valinin merkeze çekilmesi de ailecek sosyal mesafeyi ayarlamamışlar demek ki” yorumunu yaptı.

"ACILAR MAHALLELERİ KAPLAMAYA BAŞLADI"

Gezi Davası kararları için de “haksızlık” diyen Albayrak, şöyle konuştu:

“Mağduriyet herkesi haklı çıkarmaz. Türkiye’de bunların başlangıcına baktığımızda Gezi olayları, 17-25 Aralık dahil insanları zindanlara taşıyan hukuksuz yargılamalarda ortak iyide birleşemedi. Nedir ortak iyi ortak adalettir, ortak hukuktur. Maalesef keyfi idare başlayınca Türkiye’de herkesi acılar kaplamaya başladı. Zaten bir mahalleyi değil, mahalleleri kaplamaya başladı.

"BURADA HUKUK YOK Kİ"

Efendim bu haksız bir uygulamadır Gezi davaları da. Burada hukuk yok ki. Eğer siyaset hukuk dairelerine, mahkemelere girmişse bunun sonu gelmez, herkes suçlu durumuna düşer. Burada kimse suçluyu savunmaz ama suç belli delillerle ortaya konur. Üzülerek ifade ediyorum ki ülkeyi yaşanmayan bir ülke haline getirdiler. Liyakat sahibi insanlara yer vermediler, süresiz bir kölelik istiyorlar. Bürokraside, idarede, hukukta… Öyle bir hale geldi ki o bile bunlara yetmedi.

"DEVLET BİRİMLERİ TUZAK ARACI OLDU"

Biz bugün Türk siyasi hayatında ilkleri yaşıyoruz. Yüzyıllık cumhuriyet döneminde bu kadar hukukun ayaklar altına alındığı, kurumların yok edildiği başka bir döneme okuduklarım ve gördüklerim kadarıyla rastlamak mümkün değil. Yazık oluyor bu ülkeye. Dışarıda ve içeride hüsran yaşıyoruz. Devlet birimleri kişilere, muhalefete, fikrini özgürce söylemek isteyenlere tuzak aracı oldu. Bu düzen böyle gitmez. Ahmet Kaya’nın bir şarkısı var ‘Bitmeseydi hikayemiz böyle. Olmasaydı sonumuz böyle.’ Bunlar da onu söyleyecek. Zaman yaklaşıyor. Bunlar adalet karşısına çıkacaklar, yaşattıklarını yaşayacaklar.

"BU MİLLET O HAKİMLERİN FERYADIN DUYACAK"

Bu millet bir gün o AK Parti teşkilatından aday olup da kendi vicdanlarıyla karar vermeyen o hakimlerin de feryadını duyacak. Ben onun da adaletle olmasını istiyorum. Hesap vermeleri lazım, verecekler de… Hukuk devletlerinde kararları siyaset almaz, hukuk yargılar. Sorun burada.”

"ERDOĞAN YANINDA SADECE ÇIKAR GRUPLARI KALDI"

Albayrak sözlerini “Erdoğan’ın yanında kuruluştan bu yana pek kalan olmadı, sadece çıkar grupları kaldı. Doğru zamanda, doğru yerde olmak olan ahlaki olan. Tarihin sonu diye bir kavram var ya, AKP’nin de sonu geliyor yaptığı hukuksuzlarla. Gideceklerini anladıkları an daha da çok şiddete başvuruyorlar” diye tamamladı.