AKP’li bakanın ikramı da maaşlar gibi eksik oldu, AKP’li milletvekili ise 20 bin TL’yi çok buldu: Emekliye yarım simit!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Ordu’da “Yüzyılın Konut Projesi” kapsamında önceki gün düzenlenen TOKİ’nin kura çekilişi törenine katıldı. Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılan çekilişte, Ordu’da 29 bin 497 başvuru arasından 3 bin 334 hak sahibi belirlendi. Bakan Işıkhan, kura çekiminin ardından İlkadım ilçesi Orta Cami önündeki çay ocağında karşılaştığı çoğu emekli yurttaşa AKP Ordu İl Başkanı Samet Özdemir ile simit ikram etti. Özdemir, tepsi içindeki simitleri emeklilere tek tek ikram ederken Işıkhan’ın simitleri ikiye bölerek “yarım simit” olarak vermesi dikkat çekti.

‘İSVİÇRE DEĞİL’

Öte yandan CHP’den AKP’ye geçen Mersin milletvekili Hasan Ufuk Çakır da katıldığı bir programda emeklileri açıkça hedef aldı. Çakır, “20 bin TL diye tepinip duruyorlar. Kardeşim, sen İsviçre’de yaşamıyorsun. Şu yanında Yunanistan var, şu tarafta Ermenistan, alt tarafta Suriye... Şu yandan İngiliz geldiğinde benim namusuma bakacak da, senin namusuna bakmayacak mı” diye konuştu.

Çakır, disipline sevk edildiği CHP’den istifa etmiş, kısa bir süre sonra AKP’ye geçen Çakır’a rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan takmıştı. Çakır geçtiğimiz günlerde ise Erdoğan’ın resmine selam durduğu görüntüsüyle gündem olmuştu.

Meclis’te emekli yasasının görüşülmesi sırasında tepkilerin odağında olan AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin de muhalefetin emeklilerin yaşadığı sorunları samimi biçimde ele almadığını ileri sürerek “Emeklilerle ilgili meseleleri popüler bir başlık olarak görüyorlar. ‘Buradan ne kadar reyting, ne kadar tweet çıkar’ hesabı yapıyorlar” demişti.