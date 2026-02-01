AKP'li başkan yağmuru böyle fırsat gördü: Bir kişinin eline olta verip kayda almış!

İzmir'de bugün gök gürültülü sağanak yağmur etkili oldu. Yağmur kent yaşamını ve trafiğini olumsuz etkiledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri ise yağmur sonrası yağış ve deniz seviyesi hareketliliğine müdahalede bulundu, sahada çalışma yaptı.

AKP'Lİ BAŞKANDAN 'OLTA' VİDEOSU

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, kentte çalışmalar devam ederken AKP Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş'ın çok konuşulacak bir videosunu paylaştı.

Videoda Başdaş'ın elinde olta tutan bir kişiyi çektiği anlar yer aldı.

"ELİNE OLTA VERİYOR, KAYDA ALIYOR"

Tugay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Başdaş'a şu sözlerle tepki gösterdi:

"İzmir’e günlerdir sağanak yağmur yağıyor. Ekiplerimiz oluşan sorunları çözmek için canla başla çalışıyor. Bu sırada bakın, AKP Konak İlçe Başkanı İzmir’i nasıl karalamaya çalışıyor. Bir kişinin eline olta veriyor ve algı yapmak için onu kayda alıyor. Bu sırada arka planda İZSU ekipleri çalışıyor. Yazık.. Bu şehrin insanları adına, sahada canla başla görev yapan binlerce emekçi adına sizi Allah’a havale ediyorum."