AKP'li isimden Ali Erbaş'a çok sert sözler: 'Hiçbir başkan döneminde Diyanet böyle yıpranmamıştı'

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda Ali Erbaş dönemi sona erdi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı karara göre başkanlığa, İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş atandı.
Tartışmalı hutbeler, lüks makam aracı ve yurt dışı gezileri ile gündeme gelen Erbaş'a AKP'li eski milletvekili ve yazar Şamil Tayyar'dan tepki geldi.
Erdoğan'ın Erbaş'ın görev süresini uzatmadığını ifade eden Tayyar, "İyi yaptı, imzasına sağlık" dedi.
"DİYANET BÖYLE YIPRANMAMIŞTI"
X hesabından paylaşım yapan Tayyar'ın açıklaması şu şekilde:
"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın görev süresini uzatmadı.
İyi yaptı, imzasına sağlık.
Hiçbir başkan döneminde Diyanet böyle yıpranmamıştı.
Yerine atanan İstanbul Müftüsü Safi Arpaguş’a yeni görevi Diyanet İşleri Başkanlığı’nda başarılar diliyorum.
İnşallah, koltuğuna güç katar, hayırlı işlere vesile olur, kurumun itibarını yüceltir, mazlumun mağdurun sesi olur."