AKP’li isimden iktidara Mehmet Akif Ersoy eleştirisi: 'Külliye programına ödül olarak yazılanlar var'

AKP’li eski milletvekili Şamil Tayyar, siyaset kurumuna yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Tayyar’ın sosyal medyada yaptığı paylaşım şöyle oldu:

“Mehmet Akif Ersoy eksenindeki uyuşturucu soruşturmasında masumiyet karinesi ve aile hukukunu gözeterek dosyanın içeriğine girmiyoruz.

Ancak.

Özel hayat diyerek kenarından dolaştığımız dosyayı detaylı inceleyip bağlantıları birleştirdiğimizde sapkın ilişkiler ve uyuşturucu kullanımının, ‘keyif’ boyutunu aştığı görülüyor.

Devlet, siyaset, ticaret ve yargı dünyasını etkileyerek haksız kazanç temin ettikleri, yargı, bürokrasi ve medyada kadrolaştıkları anlaşılıyor.

Önemli kamu kurumundaki başkan yardımcısı, sevgilisini kuruma aldırıyor.

Bir başkası, TV sunucusu sevgilisine bir kamu kurumundan sembolik rakamla ev kiralıyor.

Üst düzey medya yöneticisi, yargıdaki işleri için yanına bu sunuculardan birini alarak hakim ve savcıları ziyaret ediyor.

Bir diğeri, alem esnasında önemli devlet yöneticilerini görüntülü arayarak yanındaki kadınlara güç gösterisi yapıyor.

Üzülerek ifade ediyorum, kimileri külliye programına ödül olarak yazılıyor.

Bu ilişkilere göre ekranlar paylaştırılıyor, konuklar belirleniyor, politikalar şekillendiriliyor.

Gözaltındaki varlıklı isimlerle ekipteki hukukçular üzerinden bağlantı kurularak milyon dolarlık anlaşmalar yapılıyor.

Hem yerel hem merkezi iktidarla eş zamanlı flört ediliyor.

Farklı siyasi eğilimleri temsil etseler de yukarıdaki sebeplerde birleşiliyor.

Velhasıl.

Mevzunun yargı boyutu bir yana, siyaset kurumunun çok yönlü arınma sürecini başlatması konusundaki ısrarımız bundandır.

Zira, çürüme lokal değil tüm bünyeyi tehdit ediyor.”