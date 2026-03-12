AKP'li Mehmet Metiner, Özgür Özel'le görüşen Bülent Arınç'ı hedef aldı!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, bu sabah Meclis'te eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ı ziyaret etti.

Eski AKP Milletvekili Mehmet Metiner ise, basına kapalı gerçekleşen bu görüşmenin ardından Bülent Arınç’ı hedef aldı.

"ESKİ MECLİS BAŞKANLARINA MAKAM TAHSİS ETMEK DE NEYİN NESİDİR?"

Arınç'a, oda tahsis edilmesine ve sekreter tayin edilmesine tepki gösteren Metiner, şunları kaydetti:

"Çok yazık! TBMM’de eski meclis başkanlarına oda/makam tahsis edildi. Her birinin sekreteri vs var. Masraf üstüne masraf. Bu ayrıcalık ve imtiyaz niye? Daha ötesini şu mübarek Ramazan dolayısıyla söylemek istemiyorum. Kim bu uygulamayı getirdi bilmiyorum. AK Parti iktidarımızdan önce var mıydı bilmiyorum.

Kim getirdiyse yanlış. Çok yazık, çok! Ayrıcalıklı vatandaşlık rejimi olmaz. Eski meclis başkanlarına makam tahsis etmek de neyin nesidir? Bir tür kast sistemi bu. Sahiden çok yazık! Bu uygulamaya umarım son verilir."