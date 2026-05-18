AKP’li Şamil Tayyar’dan Veli Ağbaba açıklaması: ‘Doğruya doğru, yanlışa yanlış’

AKP’li eski Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkında yaklaşık iki yıl önce gündeme gelen “250 bin dolarlık siyah poşet” iddiasına ilişkin açıklama yaptı.

AKP'li Şamil Tayyar, son zamanlarda iktidar medyasının hedefinde olan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'ya iki yıl önce kurulan kumpası şöyle anlattı:

“Yaklaşık 2 yıl önce.

Mecliste içinde 250 bin dolar olan siyah poşet bulunduğu, daha sonra Veli Ağbaba’nın ‘benim’ diyerek aldığı iddia edilmişti.

Bugün meclis yönetiminde bir dostla görüştüm.

Poşetin akıbeti ne oldu?

Malum, aralarında Ağbaba’nın da bulunduğu 3 milletvekili, iddiaların araştırılması için TBMM Başkanlığına dilekçe vermişti.

Başkan Numan Kurtulmuş’un talimatıyla 2 muhakkikin görevlendirildiğini, temizlik görevlisi, çaycı, danışman gibi 50’ye yakın kişinin ifadesine başvurulduğunu, koridorlardaki kamera kayıtlarının incelendiğini anlattı.

Sonra?

İki muhakkikin yaptığı araştırma sonucunda iddia edildiği gibi bir siyah poşet vakasının tespit edilemediği söyledi.

Devam etti:

“Bunun dışında eğer elinde bilgi, belge olan, duyan, gören varsa başvursun, yeniden muhakkik görevlendirir, araştırırız. Başkan bey bu konuda her iddianın üzerine gitti, araştırmada iddia teyit edilemedi.’

Doğruya doğru, yanlışa yanlış.”