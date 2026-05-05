AKP'li vekil Cantürk Alagöz'ün sahibi olduğu maden şirketi için Çevre Bakanlığı’na açık mektup

Giresun Çevre ve Doğa Derneği’nin sosyal medya hesabından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na yönelik açık mektup yayımlandı.

Alagöz’e karşı nöbeti sürdüren yaşam savunucuları, şirketin madencilik faaliyetlerinin yarattığı tahribatın Bakanlık tarafından da çok kez tespit edildiğini belirterek “Alagöz’ün ruhsatı derhal iptal edilmelidir” çağrısında bulundu.

"KABARIK SİCİLİNE RAĞMEN..."

Çevre ve su kaynaklarını kirletmeye yönelik ihlallerin devam ettiğini vurgulandığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Buna karşın Giresun İl Müdürlüğü'nün denetim faaliyetlerinin, Çevre Kanunu ve ilgili mevzuatların öngördüğü ‘önleyici denetim’ ilkesine uygun, düzenli ve etkin biçimde yürütülmediği anlaşılmaktadır. Zira idare kirlenme ihtimalinin bulunduğu durumlarda kirlenmeyi önlemekle de yükümlüdür. Çevresel zararların oluşmasının ardından değil, risk aşamasında müdahale edilmesi esastır. Nitekim son olayda da ihlal, Alagöz'ün kabarık siciline rağmen düzenli denetim sırasında değil; bölge halkı tarafından derede oluşan tahribat kamuoyuna yansıtılınca tespit edilmiştir. Bu durum, idari denetim mekanizmasının reaktif kaldığını göstermektedir.”

"ŞİRKET BAKANLIĞIN YAPTIRIMINI KAALE ALMAMAKTADIR"

“Bakanlığın da ikrar ettiği üzere söz konusu ihlaller ilk değildir” denilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Tarafımızca bilindiği kadarıyla işletmeye en az 7 ayrı idari yaptırım uygulanmış olmasına rağmen ihlallerin devam etmesi, uygulanan para cezalarının caydırıcılık niteliğini yitirdiğini açıkça ortaya koymaktadır. Bu çerçevede yalnızca idari para cezalarına dayalı yaptırım yaklaşımı, çevrenin korunması, iyileştirilmesi ve kirliliğinin önlenmesi ilkeleri bakımından yetersizdir. Özetle Alagöz Maden Şirketi Bakanlığın yaptırımını kaale almamaktadır.”

TALEPLER MADDE MADDE SIRALANDI

Çevre Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca idarenin yükümlülüğünün kirlenmeyi önlemek, meydana gelen zararı durdurmak ve çevreyi eski haline getirmek olduğunun vurgulandığı açıklamada, talepler ise şu şekilde sıralandı:

“-Doğankent ilçesinde faaliyet gösteren Alagöz Madencilik'e ait ruhsatın iptali,

-Tirebolu Sekü Köyü ve Görele Karlıbel bölgesinde yargı kararlarıyla iptal edilmiş ÇED Olumlu kararına rağmen sürdürülen veya izin verilen Alagöz Maden'e ait tüm sondaj ve madencilik faaliyetlerinin derhal durdurulması,

-Bağımsız, bilimsel ve şeffaf denetim süreçlerinin tesis edilmesi,

-Görevini yerine getirme konusunda kamuoyunda şaibe oluşturan il müdürlüğü yetkilileri hakkında işlem yapılması hukuki bir zorunluluk haline gelmiştir. Kamu yararı gereği, geri dönüşü mümkün olmayan çevresel tahribatların önlenmesi için etkin, caydırıcı ve mevzuata uygun idari işlemlerin ivedilikle tesis edilmesini talep ediyoruz.”