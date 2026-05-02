TEMA Vakfı’nın raporu Ordu’daki madencilik gerçeğini ortaya çıkardı: Yüzde 74’ü ruhsatlı

Maden mevzuatının Türkiye genelinde yarattığı tehdidi ortaya koyabilmek için çalışmalarına devam eden TEMA Vakfı, Ordu ili madencilik raporunu açıkladı. Rapora göre, zengin canlı tür çeşitliliği, su varlığı, doğası, tarım alanlarıyla öne çıkan ve Türkiye fındık ihracatının merkezi Ordu’nun yüzde 74’ü madenlere ruhsatlı. Ordu ili özelindeki IV. Grup madenlere ilişkin hazırlanan çalışmanın ilk bulguları, bölgenin 435 maden ruhsatına bölündüğünü ortaya koydu.

Çalışma, mevcut ruhsat sahalarının yaşama geçmesi halinde, Ordu’nun toprağının, suyunun, doğal varlıklarının, yöre insanının sağlığının ve tarıma dayalı ekonomisinin telafisi olanaksız zararlar göreceğini gösterdi. TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, Maden Kanunu’nda bugüne kadar yapılan değişikliklerin, Türkiye’nin doğa alanlarını, tarım alanlarını, meralarını ve kültür miraslarını madencilik etkinliklerine açtığına dikkat çekti. Ataç, açıklamasında, “Mevcut Maden Kanunu’nda yapılan değişiklikler, tüm koruma statülerini yok sayarak doğamızı, tarımsal üretimimizi ve yaşam alanlarımızı yüzlerce maden ruhsatı ile karşı karşıya bırakıyor” dedi.

‘EKOSİSTEME ZARAR’

Ataç, “Fatsa’da çalışmakta olan altın madeni çok kısa bir sürede bölgenin doğal varlıklarına, insan sağlığına ve tarım ekonomisine ciddi zararlar verdi. Yöre halkı ile Fatsa Doğa ve Çevre Derneği, altın madeninin yarattığı tahribata karşı ilk günden bu yana, yaşam alanlarını korumak için büyük bir çaba gösteriyor. Vakıf olarak yaptığımız çalışma sonucu ortaya çıkan tablo, tüm bu çabanın ve emeklerin ne kadar doğru olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Bugün maalesef ülkemizde doğa koruma alanı, tarım alanı ya da içme suyu havzası kanunlarla korunmamaktadır. Halbuki, ülkemizde bu gibi alanları kanunlarla madencilik etkinliklerinden korumamız gerekmektedir” ifadelerini kullandı. Ordu’da sekiz ilçede ruhsatlılık oranı yüzde 90’ın üzerinde. Fatsa, Çatalpınar, Çamaş, Gülyalı, Gürgentepe, Kabadüz, Karataş, Ulubey ruhsat oranlarının yüzde 100’e yaklaştığı ilçeler.

KORGAN’DA DOĞA NÖBETİ

Ordu’nun eşsiz doğasıyla bilinen Korgan ilçesi, bugünlerde “maden sondajı” kriziyle çalkalanıyor. İlçeye bağlı Çoban Tepesi mevkisinde yürütülmek istenen maden etkinlikleri, yerel yönetimin ve halkın sert tepkisiyle karşılaştı. İYİ Partili Korgan Belediye Başkanı Sait Korgan, bizzat çalışma sahasına giderek doğa katliamı riskine karşı duruşunu sergiledi.

Bölgenin su kaynaklarını ve yayla ekosistemini yerinde inceleyen Korgan, sahadaki yetkililerle yüzleşerek endişelerini dile getirdi. Maden arama etkinliklerinin geri dönüşü olmayan zararlar vereceğini vurgulayan Korgan, “Doğamız; sadece bugünümüzün değil, yarınlarımızın da teminatıdır” ifadelerini kullandı.