AKP’li vekillerin çemberi içinde yemin etmişlerdi: İki bakan Meclis’i unuttu

Yeni atanan Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Meclis’te 11 Şubat’ta gergin geçen oturumda yemin ederek görevlerine başladı. Bakanlar göreve geldiğinden bu yana milletvekilleri, TBMM Başkanlığı’na 100’ün üzerinden soru önergesi vererek iki bakandan yanıt bekledi. Ancak bakanlar henüz görevde geride bıraktıkları bir ay içinde herhangi bir soru önergesine dönüş yapmadı. Bu süreçte Bakan Gürlek’in yanıtlaması istemiyle verilen 71 soru önergesi yanıtsız kaldı. Bakan Çiftçi de 69 soru önergesine dönüş yapmadı. Bakanların yanıt vermediği önergelere bakıldığında ise pek çok farklı başlıkta sorular içerdikleri görülüyor.

YANITLANMAYAN DEPREM SORULARI

Gürlek’in yanıtlamadığı önergelerden birinde 6 Şubat depremleriyle ilgili yargılama süreçleri hakkında bilgi isteniyor. Önergede “Yıkılan binaların ruhsatlandırma, denetim ve imar affı süreçlerinde sorumluluğu bulunan kamu görevlileri hakkında bugüne kadar kaç soruşturma izni talep edilmiştir? Bu taleplerin kaçı ilgili mercilerce kabul edilmiş, kaçı reddedilmiştir? Yargılama süreci devam eden sanıklar arasında, suç tarihinde ‘kamu görevlisi’ sıfatı taşıyan kaç kişi bulunmaktadır?” gibi sorular yer alıyor.

Yerine kayyım atanan başkanlarla ilgili yanıtlanmamış bir önergesi bulunan Gürlek’e yöneltilen sorular arasında Epstein belgeleriyle ilgili bir soru önergesi bile bulunuyor. Yine Gürlek’in yanıtlamadığı önergeler arasında “anadilde eğitim” konulu bir önerge de yer alıyor.

KADIN CİNAYETLERİ SORULARI

Bakan Çiftçi’nin yanıtlamadığı önergelere bakıldığında ise uyuşturucuyla mücadeleden çocuk işçiliğine, kadın cinayetlerinden yasa dışı bahise kadar pek çok sorunun karşılıksız kaldığı görülüyor. Çiftçi’nin yanıtlamadığı önergelerde “Son 5 yıl içerisinde Türkiye genelinde uyuşturucu ticareti kapsamında organizasyon kurucusu, yöneticisi veya finansörü olduğu değerlendirilen ve bu kapsamda hakkında işlem yapılan kişi sayısı kaçtır? Bakanlığınıza göre kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddetin son yıllarda bu denli artmasının temel nedenleri nelerdir? Hakkında uzaklaştırma veya koruma kararı bulunduğu hâlde kadın cinayeti işleyen faillerin sayısı kaçtır? Kayıt dışı çocuk emeğiyle mücadelede kolluk denetimlerinin sayısı kaçtır?” gibi sorular yer alıyor.