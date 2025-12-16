AKP'nin masasındaki anket açıklandı: 'Partinin oyu ile Cumhurbaşkanımızın oyu aynı değil'

AKP'nin masasındaki anket belli oldu. Partinin Genel Sekreteri İnan, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Biz hem anketlerle hem de kendimizi sokakta teyit eden en güçlü siyasi hareketiz" diyen İnan, "2018 itibarıyla yeni bir hükümet sistemine geçtik. Orada Cumhurbaşkanı seçimi ayrı parti seçimleri ayrı diyerek vatandaşımızın demokratik tercihini güçlendirecek, güzel bir uygulamaya geçildi" dedi.

"BİZ BUNA İTİRAZ EDİYORUZ"

İktidara yakınlığı ile bilinen Ensonhaber'e konuşan İnan, araştırma şirketlerinin yaptığı anketlere itirazını dile getirdi.

İnan, "Tabii bazı araştırma şirketleri şunu yapıyor; AK Parti'nin oyu açıklandığında sanki Cumhurbaşkanımızın başkanlık oyuymuş gibi yanlış bir kamuoyunda lanse edildiğini görüyoruz. Biz buna itiraz ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın aldığı yoğun teveccüh ayrıdır, partimizin desteği ayrıdır" ifadelerini kullandı.

ANKET SONUÇLARINI AÇIKLADI

İnan, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oyunun yüzde 52 olduğunu partisinin ise yüzde 35 oy aldığını iddia etti.

İnan, "Cumhurbaşkanımızın 2023'te aldığı oyun üzerine koyup güçlenerek milletimizden daha güçlü teveccüh almaya devam etmektedir. Yüzde 52'lere varan güçlü bir teveccüh vardır. Biz AK Parti olarak yüzde 35'lere dayandık. Vatandaşımızla istikrarlı güvene dayalı o 25 senelik güçlü bağı da tescilleyerek yolumuza devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

En son yapılan 2023 Genel Seçimleri'nde AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk turda yüzde 49,52 oy almıştı. AKP'nin oyu ise yüzde 35,61 olmuştu.