AKP trolüyle Ümit Özdağ karşı karşıya: ‘Erkeksen çıkarsın karşıma’
AKP trolü Furkan Bölükbaşı, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’a sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla meydan okudu.
AKP'nin trollerinden biri olarak tanınan Furkan Bölükbaşı, sosyal medya hesabı üzerinden Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ı kavgaya çağırdı.
“TEKE TEK KAVGAYA ÇAĞIRIYORUM”
Bölükbaşı’nın paylaşımları şu şekilde:
“Ümit Özdağ senin para verip aileme hakaretler ettirdiğin şerefsiz trollerin tek tek hesabını keseceğim ama asıl hesabımı senle göreceğim. Erkeksen karşıma çıkarsın.
Eğer biraz erkekliğin varsa karşıma çıkarsın.
Eğer biraz erkekliğin kaldıysa seni 24 saat içinde teke tek kavgaya çağırıyorum.
Erkekliğin kalmadıysa 'ben erkek değilim, ancak birilerine para verip muhataplarımın ailelerine aşağılık hakaretler ettiren bir tetikçiyim' de diyebilirsin.”
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