Ankara’ya yürüyecekti: Ümit Özdağ'ın otobüsünde yangın!
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın otobüsünde yangın çıktı. Özdağ, İnebolu’dan Ankara’ya yürüyüş yapmayı planlıyordu.
Kastamonu Güncel'in aktardığına göre, İnebolu'dan Ankara'ya yürümek için İnebolu'ya gelen Ümit Özdağ'ın seçim otobüsünde yangın çıktı.
İçinde partililerin bulunduğu otobüsün ön lastikleri İnebolu Devlet Hastanesi önünde yanmaya başladı.
Hastane personeli yangın söndürme tüpleri ile yangına müdahale ederken itfaiyeye haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
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