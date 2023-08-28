Ankara’ya yürüyecekti: Ümit Özdağ'ın otobüsünde yangın!

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın otobüsünde yangın çıktı. Özdağ, İnebolu’dan Ankara’ya yürüyüş yapmayı planlıyordu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.08.2023 - 12:34
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Kastamonu Güncel'in aktardığına göre, İnebolu'dan Ankara'ya yürümek için İnebolu'ya gelen Ümit Özdağ'ın seçim otobüsünde yangın çıktı.

İçinde partililerin bulunduğu otobüsün ön lastikleri İnebolu Devlet Hastanesi önünde yanmaya başladı.

Hastane personeli yangın söndürme tüpleri ile yangına müdahale ederken itfaiyeye haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.


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Zafer Partisi Ümit Özdağ İnebolu Ankara

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